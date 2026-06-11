"Vamos a limpiar el río de maricones": denuncian brutales agresiones homófobas en la zona de 'cruising' del Jardín del Turia

Nuemerosas personas del colectivo LGTBIQ+ han denunciado haber sufrido agresiones, amenazas y humillaciones de carácter homófobo en el jardín del Turia. Al abrigo de la oscuridad de la noche, un grupo de unos diez hombres en patinete se dedican a acosar a quienes encuentran en el tramo 7 del antiguo lecho del río, la zona que discurre entre los puentes de la Trinitat y del Real y enmarcada por las calles del Pintor López y San Pío V, un punto de encuentro del colectivo homosexual.

Esta conocida e histórica zona de 'cruising' (práctica que consiste en mantener relaciones sexuales ocasionales con desconocidos) es una de las pocas ubicaciones en la ciudad de València donde las personas que no han dado a conocer públicamente su homosexualidad hallan un lugar seguro en el que vivir libremente sus relaciones. Y es precisamente esta búsqueda de anonimato la que aprovechan los agresores para hostigar a sus víctimas.

Al parecer, las agresiones se han producido durante la madrugada y las víctimas han decidido dar la voz de alarma para evitar que otros sufran estos ataques, de los que algunos se han podido librar al huir de la zona y ocultarse. "Pude esconderme en la zona de los monolitos", explicaba un testigo. Otros no han tenido tanta suerte: "dos estaban inconscientes y dos han preferido irse (pese a estar) aún sangrando".

"He recibido numerosos mensajes de gente del colectivo explicando que no han denunciado ante la policía pese a haber resultado golpeados, por querer mantenerse en el anonimato", explica un usuario de la red social X, quien se identifica como activista LGTBI y ha publicado a través de su perfil diversos testimonios de testigos.

Al grito de "maricón" y "vamos a limpiar el río de maricones" los agresores, en ocasiones cargados de piedras y huevos, persiguen a las víctimas, a quienes propinan palizas y amenazas y, al parecer. incluso graban los golpes con una cámara go-pro, según se desprende del testimonio de algunos afectados.

Es difícil denunciar ante la policía

La cobardía de estos agresores homófobos se ve alimentada por el temor a la estigmatización de las personas que frecuentan esta zona del río para llevar a cabo encuentros sexuales. "Todavía hay mucha gente que sigue 'en el armario' y no quiere que se le discrimine", explica el activista LGTBI, que asegura que está recibiendo diversos mensajes privados en los que se aportan vídeos de los agresores.

El temor a hacer pública la propia tendencia sexual y dar a conocer que se realizan prácticas como el 'cruising' (también llamado cancaneo) frenan las denuncias antes los cuerpos de seguridad. Por ello, como ejercicio de solidaridad y de autocuidado, la comunidad LGTBI está advirtiendo de esta situación a través de las redes sociales.

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Estas brutales agresiones se producen en pleno siglo XXI y a apenas 15 días de que comiencen los Gay Games XII València, cuya gala de inauguración se celebrará el próximo 27 de junio, y que atraerá a más de 10.000 deportistas de más de 81 países y 64 nacionalidades confirmadas.