Religión
María José Catalá asiste con su madre al acto del Papa en la Sagrada Familia de Barcelona
La alcaldesa acudió invitada por la organización, según han informado fuentes municipales.
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J. P.
València
La alcaldesa de València, María José Catalá, asistió el miércoles por la noche al acto del Papa León XIV en la Sagrada Familia de Barcelona. Lo hizo invitada por la organización y acompañada de su madre, ambas de riguroso negro durante la ceremonia.
Con este acto, León XIV ha bendecido la Torre de Jesucristo del templo barcelonés y ha conmemorado el centenario de la muerte de Antonio Gaudí, el autor de la que ya es la catedral más alta del mundo.
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