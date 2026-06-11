Pillan a dos ladrones intentando entrar en la misma casa de Benicalap dos veces el mismo fin de semana

Noelia es una vecina de Benicalap que hace seis años sufrió un robo en su casa. Después de aquella experiencia decidió tomar medidas de seguridad extra e instaló, además de una cerradura de alta seguridad, un timbre con cámara que está conectado a su teléfono móvil.

Gracias a esta aplicación descubrió que en un fin de semana, el del 5 al 7 de junio, dos ladrones "no sé si los mismos" habían intentado entrar en su vivienda: en la madrugada del sábado y en la del domingo.

Noelia explica a Levante-EMV que fue consciente en la segunda ocasión cuando, mientras se encontraba en su casa a las 01.50 horas del domingo, saltó una alerta de la aplicación del timbre en su móvil. "Como no me muestra las imágenes de la cámara inmediatamente, comencé a hacer ruido levantando una persiana y preguntando a gritos '¿quién anda ahí?", explica. Con estas voces logró espantar a los cacos, pero ella no se quedó tranquila, así que empezó a revisar las grabaciones hechas en los días anteriores y ahí fue cuando se dio cuenta de que durante la noche anterior, dos hombres habían estado pululando por la escalera de su edificio, pertrechados con linternas y gorras y mascarillas tapándoles la cara.

En esa ocasión los asustó, precisamente, la llegada de Noelia y su hijo quienes volvían a casa de pasear al perro. "Parece que nuestra llegada les sorprendió y al oírnos entrar en el portal, escaparon hacia arriba. Pero circulaban por la escalera con la luz encendida y todo", explica Noelia. Ellos no fueron conscientes en ese momento pero evitaron el asalto a su hogar. Todó quedó registrado por las cámaras.

Ante semejante panorama, esta vecina llamó a la Policía Nacional quienes se percataron de que su cerradura también había sido manipulada. La mujer ya ha presentado la pertinente denuncia.

A raíz de compartir su experiencia en redes sociales, otro vecino del barrio le comentó que a un amigo suyo también le habían entrado a robar en casa ese mismo fin de semana, a las seis de la tarde, en la avenida de Burjassot.

Mismo modus operandi en Campanar

Este tipo de robos, con fuerza en domicilios, experimentan un auge en las temporadas estivales. El buen tiempo favorece que los moradores alarguen las salidas fuera de sus viviendas, momento que los ladrones aprovechan para entrar a robar.

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Lo mismo ocurrió hace poco en un edificio de Campanar donde una mirilla digital captó también a una pareja amiga de lo ajeno tanteando pisos en los que entrar a robar.