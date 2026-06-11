La Policía Nacional detiene a cinco jóvenes por las agresiones homófobas del Jardín del Turia

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a cinco jóvenes, de entre 16 y 18 años, como presuntos autores de los delitos de odio y robo con violencia e intimidación, tras al parecer insultar, vejar, agredir e intentar sustraer efectos de varios hombres en el antiguo cauce del río Turia, todo ello debido a la orientación sexual de las víctimas.

Como ha denunciado este periódico, numerosas personas del colectivo LGTBi que practican "cruising" en el viejo cauce del río han sido objeto de agresiones y amenazas por parte de un grupo de unos diez jóvenes que se desplazaban en patinetes y les arrojaban objetos e insultos.

Las detenciones ocurrieron ayer, sobre la una y media de la madrugada, cuando los agentes que estaban prestando servicio de paisano, observaron a un varón muy nervioso y asustado, pidiendo socorro y solicitando que alguien avisase a la Policía. Los agentes se identificaron ante él como policías, momento en el que les señaló un grupo de jóvenes próximos a la zona, afirmando “han sido esos”.

Los sospechosos, al percatarse de la presencia policial, huyeron rápidamente del lugar, algunos de ellos a bordo de patinetes eléctricos, siendo seguidos tanto a pie como en vehículo policial por agentes de paisano y una patrulla uniformada de Policía Nacional que acudió al lugar para prestar apoyo a los actuantes. A pesar de dar el “alto policía” en numerosas ocasiones a los jóvenes, estos hicieron caso omiso a las indicaciones. Finalmente, lograron interceptar a cinco de ellos, que posteriormente fueron detenidos.

De oscuro y con el rostro tapado

Los policías averiguaron que poco antes la víctima se encontraba en el antiguo cauce del río Turia, cuando fue abordada por un grupo de jóvenes que vestían de oscuro, cubriendo algunos de ellos sus rostros. Estos comenzaron a increparle e intimidarle, haciendo continuamente referencia a su orientación sexual, así como a exigirle que les entregase dinero y la bandolera que portaba. Los agentes pudieron saber, además, que al menos otros dos varones habrían sido esa noche víctimas del mismo grupo de jóvenes, insultándoles por su orientación sexual y llegando presuntamente a rociarles con spray pimienta, si bien no llegaron a sufrir lesiones. A estas víctimas también les intentaron sustraer el teléfono móvil.

Por todo ello, los agentes detuvieron a los cinco jóvenes, dos de ellos menores de edad, como presuntos autores de los delitos de odio y robo con violencia e intimidación. Los arrestados han quedado en libertad una vez oídos en declaración tras ser advertidos de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.

Los menores de edad fueron entregados a sus progenitores tras ser informada de todo lo actuado la Fiscalía de Menores. Se continúan las investigaciones tendentes al total esclarecimiento de los hechos.

Dispositivo de prevención

La Policía Nacional desarrolla en el cauce del río Turia e inmediaciones un dispositivo de prevención para hacer frente a este tipo de delitos. Gracias al mismo, los agentes lograron detener rápidamente a cinco de los presuntos autores de los hechos. Desde la Policía Nacional se recuerda que si una persona se ha mostrado hostil hacia ti por tu raza, orientación e identidad sexual, religión, creencias o discapacidad, ha cometido un delito de odio, y recomienda tanto a víctimas como testigos denunciar los hechos lo antes posible. Asimismo, se aconseja que cuando denuncien, no omitan las palabras concretas y comentarios dichos por el autor y manifestar a la Policía todo lo que crean que es importante, como símbolos, anagramas, tatuajes, vestimenta del autor, entre otros .

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Hoy mismo, la alcaldesa de València, María José Catalá, se ha comprometido a coordinarse con otras fuerzas de seguridad para perseguir este tipo de delitos y ha asegurado que la homofobia no tiene cabida en la ciudad. También Compromís ha denunciado los hechos y ha instado a tomar medidas para evitarlos.