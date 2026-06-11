El Seprona investiga el contrato del refugio de animales de València a petición del concejal Juan Carlos Caballero

El Seprona de la Guardia Civil se desplazó este miércoles al Ayuntamiento de València "a instancias" o solicitud del concejal de Bienestar Animal, Juan Carlos Caballero, en relación con la gestión de la protectora encargada del refugio de animales de Benimàmet, Modepran, que dejará de ocuparse de esta tarea desde este viernes al haber recaído el contrato en una UTE formada por tres empresas. Así lo han confirmado fuentes del instituto armado y la propia alcaldesa de València, María José Catalá, en el acto en el que ha dado cuenta de las novedades en el bulevar García Lorca. Según la Guardia Civil, los agentes del Seprona se entrevistaron con el edil y recabaron información sobre la empresa con la que se tenía el convenio, que será analizada.

Preguntada por este extremo, Catalá ha confirmado que lo que se produjo este miércoles fue una reunión "a instancias" del concejal pero, ha dicho, "en el marco de una colaboración que llevamos desarrollando con la Guardia Civil" que está "años" analizando la gestión de la protectora. "Éramos conocedores de ese contexto", ha dicho Catalá, quien no obstante, ha instado a la Guardia Civil y a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que habló ayer de "denuncia", a que expliquen quién la ha puesto, ya que la primera edil rechaza hablar de "investigación" sino que se refiere a "análisis de la gestión de un modelo" sobre el que llevan "años" trabajando con el instituto armado.

El PSPV pide explicaciones

Ante esta situación, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha exigido "explicaciones públicas" a Caballero, a quien atribuye la denuncia, en "plena polémica" por la adjudicación de la gestión del refugio a una UTE "en la que participa una empresa investigada por maltrato animal".

Sanjuan ha denunciado en un comunicado "la gravedad de unos hechos" que, a su juicio, "arrojan serias dudas sobre la actuación del gobierno municipal y sobre el proceso que ha desembocado en la sustitución de una entidad que ha gestionado el servicio durante más de una década por una empresa privada envuelta en una importante controversia".

"Es vergonzoso y muy sospechoso que el propio concejal del Ayuntamiento que quiere privatizar el servicio de recogida de animales en la ciudad de València haya sido quien haya denunciado a la Guardia Civil a la protectora que lleva 15 años prestando ese servicio" y lo ha calificado de "escándalo".

El portavoz socialista ha subrayado que el gobierno de María José Catalá ha defendido durante los últimos meses la adjudicación del servicio a la nueva UTE "pese a las críticas de entidades animalistas, voluntarios y asociaciones de protección animal, que han cuestionado tanto el proceso como la idoneidad de las empresas adjudicatarias".

"Juan Carlos Caballero debe dar explicaciones y decir por qué acude a la Guardia Civil si cree que hay una mala gestión de un servicio que depende de él. No sea que lo que está intentando es justificar una privatización que además va a ir a parar a manos de una empresa perseguida por maltratar precisamente animales", ha añadido y ha pedido al equipo de gobierno que "aclare de manera inmediata cuál fue el origen de esta actuación, qué informes la motivaron y por qué se negó inicialmente cualquier implicación en el procedimiento".

El PSPV reclama que se revise la adjudicación del servicio y que el gobierno de Catalá "actúe con total transparencia para despejar cualquier sospecha sobre un proceso que cada día genera más dudas". "El Ayuntamiento no puede utilizar sus instituciones para desacreditar a quienes han dedicado años a cuidar de los animales de la ciudad mientras entrega el servicio a empresas cuestionadas. Los valencianos y valencianas merecen saber toda la verdad sobre este proceso", ha concluido.

Modepran entregará las llaves

Entre tanto, en Modepran aseguran no tener noticias de ninguna denuncia ni de ninguna investigación. Es más, aseguran que llevan quince años gestionando el refugio de Benimàmet y "estamos limpios, ni un expediente". Así pues, aseguran que este viernes abandonarán el refugio y entregarán las llaves a las nuevas empresas que lo gestionarán.

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Su batalla ahora está en los tribunales. Por un lado, tienen un recurso contencioso-administrativo contra la adjudicación del refugio de Benimàmet a una empresa privada con acusaciones de maltrato animal; y por otro anuncian una denuncia laboral para que la nueva empresa se subrogue a los 11 trabajadores del refugio, tal como, según las fuentes, marca la ley. "Están contratando a gente por detrás porque no tienen ni plantilla, pero son los que menos cobran, y dejan al resto en el paro", explican.