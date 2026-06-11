Los vecinos de Tendetes se oponen al Gulliver II: "No más cemento para el Turia"

Los vecinos de Tendetes recelan del proyecto de segundo Gulliver en el viejo cauce. En un comunicado titulado "No más cemento para el Jardín del Turia", la asociación vecinal del barrio ofrece una lista de agravios antes de entrar en materia: los informes municipales y de la Generalitat constatan que es un barrio con escasas zonas verdes, señalan, y los ciudadanos que transitan por sus calles observan lo mal cuidadas que están sus instalaciones, el firme, los setos o los pequeños parterres ocultos por hojarasca seca y ramas caídas.

"En estos últimos meses, la prensa se hace eco del anuncio de nuestro Ajuntament de València de instalar un nuevo Gulliver en el cauce del río, en el tramo del Jardí del Túria a su paso por los Barrios del Botànic y de Les Tendetes", continúa el texto de la asociación vecinal de Tendetes. "El vecindario ya intuía alguna cosa cuando, hace apenas un par de años, un tradicional bar del barrio fue traspasado y rebautizado con el preciso nombre de Gulliver. Nunca se consultó al barrio y a sus gentes sobre el proyecto de Gulliver II".

En las últimas semanas se han concretado los detalles del futuro parque infantil, con presentación ante los medios incluida, algo que, según dicen en Tendetes, se ha hecho de espaldas al barrio, pues pidieron acceso a la información en abril sin obtener respuesta. "Ni informes preceptivos, ni consultas al barrio, ni invitación al acto de presentación oficial de semejante empeño gubernamental", señalan. El presidente de la entidad vecinal, Juan Martínez-Tercero, señala: "Queremos conocer de cerca y con concreción el calado del proyecto. Conocer para reflexionar, reflexionar para posicionarnos, posicionarnos para proponer, y criticar en su caso, actuaciones municipales que puedan desvirtuar las condiciones de vida del Barri y desmejorar aún más el descuidado estado de sus escasas zonas verdes”.

Las noticias sobre el segundo Gulliver en el citado tramo del Jardí del Turia han sorprendido al vecindario. La operación se traduce en volcar cemento y fibra de vidrio, lamentan, "con la excusa de un nuevo parque infantil que financiará la Fundación IVO en compensación por menoscabar en una cuarta parte el Parque Antonio Llombart (Barri de Campanar) donde edificar una ampliación de instalaciones que bien podrían realizarse en el contiguo solar de la Antigua Fe a escasísimos metros de distancia".

Así, la Asociación "Unión Vecinal de Les Tendetes de València", a falta de ser atendida por el Ayuntamiento para obtener la información precisa del proyecto, comparte las siguientes reflexiones:

"¿Qué necesidad hay de cercenar la única zona verde de libre esparcimiento en el Barri, con su pradera y su bosque popular plantado hace décadas por cientos de valencianos, cuyo arbolado amortigua la polución de una zona densa y altamente transitada por tráfico rodado, refresca el ambiente, conecta paisajísticamente el Barri y el viejo cauce con el Botànic, y permite con sus zonas de sombra que cientos de habitantes se recreen en sus conversaciones, paseos, ejercicios físicos y reuniones de amigos y familiares?", se preguntan, aunque en la presentación del proyecto se explicó que no se talarán parques para crear el parque infantil.

Segundo: "Si de juegos infantiles se trata, el Barri dispone de tre de ellos. Son pequeñas instalaciones infantiles de proximidad que se han degradado: sucias, mal mantenidas, llenas de hojarasca caída, con el firme en mal estado, sin avituallamiento en sus cercanías y con riesgo de accidentes para sus transeúntes. Quizá la compensación de la Fundación IVO debiera usarse para recuperar y dignificar estos espacios de uso familiar e infantil ya existentes".

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Para concluir, el presidente de la entidad resume el sentir del barrio y recela del cemento que ocupará una zona cercana a la estación de buses: “La buena gobernanza de las cosas se caracteriza por escuchar y consensuar las aportaciones de todas las partes concernidas en la planificación y usos del territorio. De momento no ha sido así. En el tramo del Jardí del Túria a su paso por Les Tendetes, no sobra ni un árbol, ni un matorral ni un seto. Lo que sobra es el afán por añadir cemento a un Barrio que merece oxígeno, espacios públicos decentes, y un respeto a sus necesidades cotidianas. Queremos ser escuchados".