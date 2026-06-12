Hasta 14 entidades vecinales rechazan el Passeig García Lorca con coches

La Plataforma Corredor Verd, que agrupa a catorce asociaciones vecinales y a la Federación de Asociaciones Vecinales de València, denuncia que el gobierno municipal ha presentado la planta viaria del futuro Passeig García Lorca a la ciudad como punto final de un proceso “decidido íntegramente a puerta cerrada”.

Según explican fuentes de la plataforma, la presentación ante la Mesa de Movilidad ayer por la tarde, en un “ambiente bronco y tenso por momentos”, vendría a confirmar este hecho: ni una sola de las entidades presentes verbalizó su apoyo a la propuesta para comunicarle una decisión ya tomada.

Para ilustrar su denuncia, la plataforma subraya la cronología de los hechos. El 27 de mayo de 2025, el Pleno aprobó, con los votos de PP y Vox, que el proyecto contara con un proceso de participación pública. “Desde ese momento, el área de Movilidad pudo organizar actividades participativas; no convocó ninguna”, dicen.

Desde finales de octubre de 2025 dispone del estudio de movilidad, que ha revisado internamente durante ocho meses, descartando las primeras alternativas, que no resultaron válidas ni para el propio equipo del concejal, y ampliando combinaciones hasta llegar a la que les ha parecido la más oportuna, tal como explicó ayer el gobierno municipal en rueda de prensa.

“En todo ese tiempo no se han hecho públicas las conclusiones, nadie ajeno al área ha podido evaluar con medios técnicos los modelos empleados, ni proponer medidas a incorporar en los análisis, ni iterar sobre la planta viaria del Corredor Verde avalado por más de 44.000 firmas. Esa es la falta de participación que denunciamos: no un trámite omitido, sino trece meses de decisiones de despacho sobre el mayor proyecto urbano de la década”, dicen en la plataforma que agrupa a catorce asociaciones vecinales.

Figuración del futuro "paseo" García Lorca en el acceso sur a València / Levante-EMV

Ahora, además, “el concejal Carbonell pretende equiparar exposición pública con participación pública", continúan diciendo en el comunicado.“Un plazo limitado para hacer observaciones sobre una decisión cerrada que se remitirá a la paisajista Kathryn Gustafson como directriz de diseño.

“El propio concejal lo expresó sin ambages ante las entidades vecinales: ¿Vas a poder participar? Sí. ¿Vas a poder decidir? No. Porque le corresponde al gobierno", cuentan las mismas fuentes, “descartando así cualquier posibilidad de encajar un proceso de elección abierto a la ciudadanía. Existía una alternativa al alcance de la mano: la Guía de Modelos de Participación Ciudadana de la Generalitat, la misma que el gerente de la Sociedad València Parc Central utilizó para proponer un proceso participativo en verano de 2025. Ese proceso tampoco se ha celebrado jamás”.

Estudio de tráfico

Desde la plataforma argumentan que los estudios de movilidad son una “herramienta valiosa”, pero no pueden ser el único criterio “ni decidir el modelo de ciudad”. La planificación urbana debe ponderar también la calidad del aire, la continuidad de los espacios verdes, la salud pública y la adaptación al cambio climático y situarlos por delante de la movilidad del vehículo privado. “El gobierno municipal ha hecho exactamente lo contrario: ha encargado un estudio de tráfico y le ha entregado la decisión sobre el mayor espacio verde proyectado en València en medio siglo”, denuncian.

“Y un dato que resume el modelo elegido: el propio estudio prevé la introducción de 20.400 vehículos adicionales en el entorno del corredor. No son los coches de los nuevos residentes: es tráfico de paso que la planta viaria no solo no disuade, sino que canaliza deliberadamente por la zona al no contemplar ninguna medida para evitarlo”, añaden.

Un parque fragmentado

Las mismas asociaciones alegan además que atravesar longitudinalmente todo el bulevar con tres bandas de tráfico rodado, dos carriles de circulación general más carril bus, además de las conexiones transversales, supone fragmentar y desvirtuar el espacio verde concebido en el proyecto ganador del concurso de ideas. Lejos de consolidar un gran parque urbano continuo, el ámbito quedaría condicionado por el tráfico, con más ruido, más contaminación y nuevas barreras para la movilidad peatonal y ciclista, “precisamente la que el proyecto debía priorizar”.

El Corredor Verde fue concebido –continúan– como una infraestructura ambiental y social capaz de coser los barrios separados durante más de un siglo por las vías del tren y de prolongarse de forma natural hacia el sur de la ciudad, generando una red continua de espacios verdes. “Introducir una vía de circulación en su interior vacía de contenido la visión que avalaron más de 44.000 firmas y rompe una continuidad que es, en sí misma, la oportunidad: la de transformar València a la altura de los retos ambientales y sociales del siglo XXI”.

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Por todo ello, la Plataforma Corredor Verd exige publicar inmediata e íntegramente el estudio de movilidad, con sus 26 alternativas, modelos e hipótesis de cálculo, para permitir su evaluación técnica independiente. Un proceso de participación pública real, conforme a la Guía de la Generalitat, antes de remitir la planta viaria a Gustafson, no una exposición pública sobre lo ya decidido. Que el diseño parta de las bases del concurso de ideas y de su propuesta ganadora, sin tráfico de paso a través del corredor. Y que la decisión final pondere la salud pública, la calidad del aire, la continuidad del espacio verde y la adaptación al cambio climático al mismo nivel, como mínimo, que la capacidad viaria para el vehículo privado.