La calle Colón comenzará su transformación el próximo lunes con semáforos para bicis y el sello Valentia salpicando las aceras

La tan esperada remodelación de la calle Colón de València ya tiene fecha de inicio: este próximo lunes, 15 de junio comenzarán las obras que transformarán el principal eje comercial de la ciudad y con ellas arranca también el ambicioso Plan Valentia urbanístico que contempla también la intervención en la plaza de San Agustín y la del Ayuntamiento.

Precisamente para unificar la estética de todo el centro urbano, otorgándole además una identidad propia, el artista gráfico valenciano David Cercós ha diseñado un sello específico que representa la esencia de la ciudad, el sello Valentia, basado en la placa conmemorativa incrustada en el suelo de la plaza de la Virgen y que parafrasea un texto del historiador romano Tito Livio.

Detalle del sello Valentia / Ayto València

Este sello se incorporará en el trazado de las aceras de la calle Colón a través de la colocación de baldosas con este grabado cada ocho o diez metros. Esta vía será la estrene esta nueva identidad visual aunque estará presente en todas las actuaciones estratégicas de transformación del centro histórico de València

Duración de las obras

La alcaldesa de València, María José Catalá, acompañada de los concejales de Movilidad, Jesús Carbonell y el de Urbanismo, Juan Giner, ha sido la encargada de presentar esta primera actuación del Plan Valentia.

Durante su intervención ha anunciado además de la fecha de inicio de las obras, que tendrán una duración de cinco meses y terminarán antes de Navidad para no perjudicar a la actividad comercial durante la que es una de sus temporadas más importantes del año.

Las aceras de la calle Colón serán los primeros puntos sobre los que se intervendrá y la alcaldesa ha destacado que "no se trabajará en aceras enfrentadas y no se cortará completamente al tráfico en esta vía en ningún momento" porque además, la amplitud de la zona de paso de peatones es lo suficientemente amplia para permitir operar por tramos y que trabajen dos equipos de forma simultánea desde extremos opuestos de la vía para reducir los tiempos de ejecución.

Catalá presenta el Plan Valentia a los medios / Ayto València

Para evitar al máximo los problemas de movilidad, los trabajos de reasfaltado con material fonoabsorbente se llevarán a cabo por las noches y, ha añadido, "los trabajos más sensibles se programarán para minimizar las afecciones".

"Las obras se han programado para no alterar, en la medida de lo posible, el ritmo vital de los vecinos, de las personas que trabajan y de cualquier ciudadano que acude a este entorno”, resumía la primera edil.

Semáforos para bicis y patinetes

Otra de las novedades que incluye esta primera actuación del Plan Valentia es la presencia de semáforos para bicicletas y patinetes.

En este sentido ha sido Jesús Carbonell quien ha detallado que, estas señales lumínicas trabajarán, según las franjas horarias de más o menos intensidad de tráfico de estos vehículos de movilidad personal, en fase verde y roja, o en ámbar, pero siempre "beneficiando al peatón".

En este sentido, en el de favorecer el tráfico peatonal, Catalá ha destacado en su intervención que "reconquistamos las aceras para el peatón”. Es decir, la ejecución de esta iniciativa permitirá ganar espacio peatonal, mediante la retirada de elementos impropios de la acerca (como horquillas aparcabicis y motos, o estaciones de Valenbisi), y junto con alcorques más amplios para permitir el crecimiento arbóreo y mayor superficie de sombra.

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Con respecto a las zonas de aparcamientos para motos que han tenido que desplazarse, la alcaldesa ha explicado que se ha trabajado junto a comerciantes para buscar una ubicación que no suponga el sacrificio de zonas azules, muy reclamadas por el gremio.