Catalá se compromete a perseguir las agresiones homófobas en el viejo cauce

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha lamentado y condenado las agresiones homófobas contra personas LGTBI en el Jardí del Túria y ha asegurado que el Ayuntamiento trabajará con la colaboración de los cuerpos policiales para evitar estas situaciones. "Somos un Ayuntamiento que estamos totalmente volcados con los planes de LGTBIfobia", ha afirmado Catalá en declaraciones a periodistas este jueves, y se ha comprometido a "trabajar al máximo posible para que en esta ciudad no se cometan este tipo de agresiones".

Tal como ha denunciado este periódico, numerosas personas que practican "cruising" en el tramo siete del jardín del Turia han sufrido agresiones y amenazas de un grupo de unas diez personas que circulan en patinete y les lanzan objetos e insultos.

En este sentido, la alcaldesa ha subrayado que desde el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento se trabaja en esta cuestión y que realizarán un análisis con la Policía Local para averiguar "a qué se ha debido estas cuestiones, en qué marco y en qué contexto". "Somos una ciudad que aspira a tener unos Gay Games históricos, con una participación histórica, y vamos a trabajar en el marco de la seguridad para que estas cuestiones no se desarrollen en la ciudad", ha anunciado.

Agresiones de otra época

Por su parte, la concejala de Compromís en el Ayuntamiento de València Lluïsa Notario ha asegurado que estas agresiones "retrotraen a épocas" que se creían "definitivamente superadas" en esta ciudad. "Es absolutamente inadmisible que en la València de 2026 haya personas que tengan que huir, esconderse o sentir miedo a ser agredidas simplemente por su orientación sexual", ha asegurado Notario.

A juicio de la concejala valencianista, esta situación "evidencia una involución en la seguridad y en la libertad de las personas LGTBI en la ciudad de València". "El gobierno de María José Catalá, sustentado por PP y Vox, no puede seguir mirando hacia otro lado. Debe actuar de manera urgente, reforzar la seguridad, coordinarse con los cuerpos policiales y garantizar que las personas LGTBI puedan vivir y moverse por la ciudad con total tranquilidad. Lo que está ocurriendo es muy grave y exige responsabilidades y medidas inmediatas", ha incidido.

Notario ha recordado que estas agresiones se conocen precisamente cuando faltan pocos días para la celebración de los Gay Games en València, que su juicio "no pueden convertirse en una simple operación de marketing, de fotografía institucional y de promoción turística".

Para la edil, "no sirve de nada vender una imagen de ciudad abierta y diversa de cara al exterior mientras las personas LGTBI que viven en València ven cómo aumenta la inseguridad y la impunidad ante los delitos de odio".

Noticias relacionadas

Compromís ha reclamado una investigación exhaustiva de los hechos, apoyo a las víctimas y una respuesta institucional clara ante cualquier manifestación de LGTBIfobia.