Compromís propone instalar piscinas desmontables este verano en cuatro barrios de València

El grupo municipal Compromís en el Ayuntamiento de València ha planteado este jueves que las piscinas municipales de la ciudad sean gratis en emergencias climáticas, ampliar horarios hasta las 21.00 horas y adelantar la apertura a las 10.00, así como instalar" de forma urgente" para este verano piscinas públicas desmontables en solares municipales de los cuatro barrios con más necesidad: Orriols, En Corts, Sant Isidre y l'Olivereta.

Así lo ha indicado la coalición que subraya que hace un año, en el pleno de julio de 2025, puso sobre la mesa una propuesta concreta para adaptar la ciudad a la realidad climática: piscinas, arbolado, sombras y refugios climáticos en los barrios, que fue rechazada por el PP. Los 'populares' propusieron la alternativa de "continuar redactando un plan de mejora climática" que aún "no existe, no se ha presentado y no tiene calendario", denuncia Compromís.

En esta línea, denuncian que "no hay toldos, no hay árboles nuevos, no hay piscinas nuevas" y las ocho instalaciones municipales de baño cierran, en la mayoría de los casos, a las 19 horas, "cuando en agosto en València el termómetro sigue marcando 35 grados o más". De hecho, "seis de las ocho todavía no han abierto y El Palmar y Castellar lo harán a finales de junio".

Compromís ha presentado un conjunto de medidas concretas que, en muchos casos, "no requieren ni una obra ni una inversión extraordinaria". "Solo hace falta voluntad política", ha explicado la portavoz de la coalición, Papi Robles, acompañada por la concejala Eva Coscollà.

La coalición valencianista ha analizado el cuadro de horarios completo de las ocho piscinas municipales para el verano de 2026, y el diagnóstico es "contundente": "el sistema no se ha adaptado a la nueva realidad climática. "Ninguna instalación llega a las 20 horas abierta. Las piscinas cierran cuando el calor empieza a ceder y justo cuando muchas familias terminan su jornada laboral", ha señalado Papi Robles.

Casos especialmente graves

En este sentido, lamenta que hay casos "especialmente graves" ya que la piscina de Natzaret no abre en las horas centrales de máximo riesgo térmico -de 14:00 a 16:00 horas- y cierra definitivamente a las 19:00, o El Palmar no abrirá hasta el 29 de junio, con horarios partidos.

Para Papi Robles, los horarios actuales "están pensados para la comodidad de la gestión, no para el servicio público" ya que "no se adaptan a quienes trabajan ni a las familias con niños". Coscolla, que apunta que en el periodo estival de 2025 el sistema de Monitoreo de Mortalidad del Ministerio de Sanidad contabilizó en la Comunitat Valenciana unas 434 muertes atribuibles a las altas temperaturas, ha criticado que, a pesar de ello, el gobierno municipal no avanza en su plan.

Medidas concretas

Por ello, Compromís per València ha presentado cinco propuestas concretas, algunas de las cuales "podrían entrar en vigor en pocas semanas sin ninguna inversión extraordinaria", ha señalado Eva Coscollà. Así, enumera la gratuidad y ampliación de horario de las piscinas ante las emergencias climáticas, cuando la Aemet declare alerta por ola de calor; ampliar los horarios hasta las 21 horas durante julio y agosto, y adelantar la apertura matinal a las 10 horas; reabrir la piscina de La Marina; un calendario real para las piscinas permanentes de Orriols y En Corts, dos barrios identificados desde 2023 como prioritarios por su falta de cobertura, y piscinas públicas desmontables en solares municipales de los cuatro barrios con más necesidad: Orriols, En Corts, Sant Isidre y l'Olivereta.

Al respecto, recuerdan que el Parc de l'Oest "ya hace aperturas nocturnas los viernes, así que si es posible un día, es posible cada día y en todas las instalaciones"; que el gobierno de Joan Ribó puso en marcha en 2019 la piscina de La Marina para dar servicio a uno de los barrios con menos recursos de la ciudad; que el coste estimado para las piscinas de Prriols y En Corts es de entre 500.000 y un millón de euros por instalación y que las instalaciones desmontables se hacen en ciudades como Lyon, Bruselas y París "desde hace años".

"Y hay un ejemplo muy cercano. El Ayuntamiento de Aldaia acaba de licitar dos piscinas portátiles homologadas por menos de 50.000 euros como respuesta a los daños de la dana: una piscina rectangular de 30 metros por 6, una infantil circular, sistemas de depuración independientes y 550 metros cuadrados de césped artificial, montada en 15 días", detallan.

A su juicio, "si Aldaia puede hacerlo como medida de emergencia, València puede hacerlo como política pública planificada", señala Coscollà. Para las cuatro ubicaciones propuestas, en solares de propiedad municipal, la inversión total sería de entre 150.000 y 200.000 euros para todo el verano: "menos de lo que este gobierno gasta en un mes de publicidad institucional", concluye Compromís.

"Bañera de Benimàmet"

Ante estas críticas, fuentes municipales califican de "vergonzoso" que Compromís "pide ahora más inversiones para abrir nuevas piscinas cuando en ocho años tan sólo abrieron la bañera de Benimàmet".

Por contra, defienden que, con el gobierno de María José Catalá, se está renovando las piscinas de verano de Castellar-Oliveral, El Palmar, Benicalap y Parque de l'Oest, con una inversión global de más de 2,8 millones de euros; la de la Petxina y Orriols, con un millón cada una, y han defendido que están construyendo nuevos polideportivos para la ciudad con piscinas tanto en Nou Moles, San Isidro como en Parque Central.

La concejala de Deportes, Rocío Gil, ha apuntado que en los ocho de gobiernos de Compromís y PSPV "tan solo se abrió una piscina de verano en Benimàmet", una pedanía con más de 13.000 habitantes, "para un aforo de 24/30 personas" y a la que los vecinos "la llaman la bañera". En esta línea, ha valorado la inversión del equipo de gobierno actual en las piscinas "sobre las que no constaban inversiones ni actuaciones integrales de este calibre en la última década".

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Gil ha apuntado que la piscina de Castellar-Oliveral abre el 20 de junio; la del Palmar, el 25; y la del parque de l'Oest está abierta desde el 6 de junio, al igual que Benicalap.