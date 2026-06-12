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Un conductor a la fuga destroza siete coches en el Cabanyal

El causante de la colisión múltiple en la calle Doctor Lluch, a la 1.15 horas, dio negativo en alcohol y drogas

Vehículos destrozados en el Cabanyal

Vehículos destrozados en el Cabanyal / Germán Caballero

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Redacción Levante-EMV

València

Los vecinos de la calle Doctor Lluch, en el barrio del Cabanyal, se llevaron un buen susto de madrugada a las 1.15 horas, cuando un coche impactó con otros llegando a golpear hasta siete vehículos, que esta mañana han aparecido destrozados para sorpresa del vecindario.

Vehículos destrozados en el Cabanyal

Vehículos destrozados en el Cabanyal / Germán Caballero

Tras la colisión múltiple el conductor del vehículo accidentado, que volcó en el impacto, intentó darse a la fuga con heridas de poca gravedad, pero la Policía Local le interceptó enseguida –el accidente se produjo junto a la comisaría de distrito–. El conductor dio negativo en alcohol y drogas.

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