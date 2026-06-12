Denuncian colas de hasta cien personas a la intemperie para hacerse análisis en el centro de salud Padre Jofré

Decenas de personas, a veces hasta un centenar, hacen cola cada mañana para hacerse un análisis de sangre en el centro de salud Padre Jofré de Patraix, en València Esto no sería extraño si no fuera porque en este caso la cola han de hacerla en la calle y de pie, ya sea verano o invierno, ya sean personas jóvenes o se trate de personas mayores con problemas de movilidad. Así lo han denunciado usuarios de este centro hartos de que la situación no se solucione. Y piden medidas para un problema que vienen padeciendo desde la pandemia de la covid 19.

Según explican estos usuarios, la mayor aglomeración se produce sobre las ocho de la mañana, que es la hora a la que empiezan los análisis, y las colas se producen en la explanada trasera del centro de salud, que "no tiene ni bancos para sentarse ni las condiciones mínimas de salubridad". En otros centros de salud, explican, es normal que haya gente en la calle antes de abrir, generalmente personas mayores, pero cuando abre el centro pueden pasar y esperar a la extracción en una sala de espera. En este caso, sin embargo, el problema es que no pueden entrar cuando abre el centro de salud, sino que todo el mundo, haya llegado a la hora que haya llegado, tiene que esperar fuera hasta que le llama para sacarle sangre.

Explican también que existe una sala de espera para las consultas, pero que en la parte de atrás, la de las analíticas, no dejan entrar. Únicamente pueden hacerlo quienes van a pedir información u otras gestiones.

Seis años así

Esta situación se viene produciendo desde la pandemia, explican, cuando se trataba de evitar el contacto entre personas, pero de eso han pasado seis años y la situación continúa igual, dicen. "Además, hay personas mayores que llegan tarde o no escuchan cuando los llaman y tienen que esperarse al final, todo el tiempo en la calle, sea cual sea el tiempo", comentan.

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En la Conselleria de Sanitat se han mostrado sorprendidos por estas quejas y han asegurado que comprobarían la situación que se está viviendo en el centro de salud Padre Jofré.