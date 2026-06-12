Obert Estudis saca a la luz el arte que surge de los barrios en València

A priori cuando uno piensa en el arte y la bohemia valenciana la asocia a barrios que tradicionalmente han estado ligados a la vanguardia de los movimientos artísticos, véase El Carmen y Russafa. Sin embargo hoy la revolución y la inquietud en las técnicas plásticas y audiovisuales se han expandido más allá de sus fronteras intraurbanas clásicas y podemos encontrar arte en diferentes barrios de la ciudad.

¿Sabía usted que Ayora, Benicalap o Monteolivete se están postulando para llegar a ser los Montmartre de París? Y aunque bien es cierto que todavía queda para eso, más de cien artistas han hecho su apuesta para que el arte llegue a diferentes zonas de València abriendo al público sus talleres de producción durante este fin de semana.

Uno de los espacios de creación que se podrán visitar este fin de semana / Obert Estudis

La iniciativa se llama Obert Estudis y a través de ella un total de 22 espacios de creación, repartidos por diferentes barrios, podrán visitarse para conocer la obra de más de 100 artistas, algunos más consagrados, como J. Wax, Adrià Miko o Natalia Segovia y otros que se encuentran al inicio de su carrera.

Para facilitar el recorrido y que el visitante pueda acceder al mayor número de estudios posibles, las aperturas se han planificado de forma escalonada por lo que este viernes, 12 de junio, estarán abiertos los locales ubicados en Torrent y Benifaió (Estudi América y Estudi Palmera) y los del barrio valenciano de Ayora: Martirio 51, Clot, Taller 37, Estudio 19. El sábado 13 de junio, los de Benimaclet y Benicalap: Padre Alegre, Taller 21 Espai Creatiu, Estudio Seis, Salvador Almenar, Sistemas, Anvers y Revers, Hora Química y La Casa Hidráulica; y el domingo 14 de junio, estarán abiertos los de Monteolivete, Russafa y Patraix: Estudi Granada 13, BLEC, Espai Avril, Adrià Blanco, Estudi Cuba 12, Espacio Brote, Estudio de Natalia Segovia y La Cirera.

El arte se va a la periferia

Que el mapa de distribución de estos espacios artísticos tenga la forma de un 'donut' no es casualidad y obedece a una situación esclava de la realidad que nos afecta a todos. El mundo de la creación también esquiva el centro de la ciudad por una mera cuestión de precios. "Los alquileres tan altos expulsan a los artistas de las zonas más céntricas así que la búsqueda de talleres en la periferia con costes más asequibles han desplazado a los autores a la periferia", explica Tomás Fernández, uno de los organizadores de Obert Estudis junto a Marta Bueno, y el nombre real del artista multidisciplinar Talarcos, a Levante - EMV.

Mapa de distribución de los talleres que participan en Obert Estudis / Levante-EMV

La cuestión de si esta preocupante situación puede beneficiar de algún modo a barrios no tan relevantes en el mundo cultural está sobre la mesa. ¿Habría elegido un pintor o escultor el distrito de Benicalap-Ciutat Fallera para crear si no fuese más económico que Ciutat Vella? ¿permite esto acercar la vanguardia del arte al resto de la población de València? Seguramente la respuesta a la primera cuestión sería negativa pero la segunda es un sí rotundo. "Obert Estudis también pretende hacer conscientes a los vecinos del arte que surge del barrio", explica Fernández, una tendencia artística realmente heterogénea pero con tendencias "post punk. En València somos, en general, más punkarras que en otras ciudades españolas".

Los talleres también rescatan inmuebles con historia en la ciudad / Obert Estudis

La idea de llevar a cabo esta apertura de espacios de creación surge de la necesidad de dar a conocer no solo las obras finales de los creadores asentados en València, sino también los procesos que les llevan hasta el resultado. Y además se puede descubrir aspectos muy curiosos como que la ubicación del estudio puede afectar directamente a las creaciones: "Los artistas también se alimentan de los materiales que se encuentran en el entorno, no es extraño que en las pinturas o esculturas que se llevan a cabo en Monteolivete haya piezas de las obras de las reformas que se hacen en el barrio y que se desechan por los obreros", cuenta el organizador de Obert Estudis.

Sinergias con artistas y vecinos

Además con esta exposición multitudinaria y casi simultánea "queremos que la gente sepa que en València se hacen cosas, se mueve el mundo artístico", reflexiona el pintor y tatuador Gonzalo Fernández quien tiene su taller de pintura en el barrio de Benimaclet y comparte espacio con otros creadores.

Asegura que la convivencia con los residentes de la zona es muy fluida y no es raro que, curiosos, los vecinos se acerquen a conocer qué se cuece en el bajo en el que trabajan. "Los adultos son más tímidos pero los niños no tienen reparo en decirte si les gusta tu cuadro", explica Adrià Miko quien trabaja en el mismo espacio que Fernández.

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Se podrán ver no solo la obra final sino también el proceso de creación / Obert Estudis

Que compartir espacio con otros creadores provoca un inevitable intercambio de ideas es evidente pero que además estos 'coworkings' de lo artístico generan comunidad con el vecindario ("nos han llegado a regalar muebles, incluso una mesa de carpintero que es una verdadera maravilla"), también es cierto así que esta iniciativa de abrir los espacios es, de alguna manera, un modo de generar espacios de encuentro con los vecinos y "mostrar talentos que no son tan visibles" tanto a quienes residen en los barrios de València como a agentes culturales y todo el que quiera acercarse a estos espacios creativos que salpican la ciudad.