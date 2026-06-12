Oltra debuta como candidata de Compromís junto a la socialista Bernabé en un acto para poner una plaza a Salvem el Cabanyal

La ya designada candidata de Compromís a la alcaldía de València en las elecciones municipales de 2027, Mónica Oltra, ha debutado esta noche como tal en un "sopar a la fresca" organizado por la Asociación de Vecinos del Cabanyal para pedir que una plaza del barrio lleve el nombre de la ya mítica organización Salvem el Cabanyal, núcleo central de la lucha por salvar el barrio de la picota cuando el PP intentaba prolongar la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar. Así mismo, ha asistido la actual delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que también será candidata a la alcaldía por el Partido Socialistas en los comicios del año que viene. Es decir, es también la primera coincidencia de las dos candidatas de izquierdas.

Aunque será el 4 de julio cuando la asamblea de Compromís confirme esta candidatura, Oltra ya tiene el visto bueno de la Ejecutiva para liderar la candidatura de València, un reto que ella misma aceptó en un reciente acto del partido. Oltra estuvo recientemente en Orriols con el ministro Pablo Bustinduy y en La Rambleta para celebrar los 50 años de la Asociación de Vecinos de San Marcelino, pero aún no se había hecho oficial su candidatura. El del Cabanyal de hoy es, por tanto, su primer acto como candidata. Y ocurre, además, en el Cabanyal, donde en el año 2010 ya participó en las movilizaciones vecinales contra el Plan de Reforma Interior del Cabanyal aplicado por la entonces alcaldesa popular Rita Barberá.

Junto a Mónica Oltra han estado también varios concejales del Grupo Compromís en el Ayuntamiento de València, entre ellos la portavoz del grupo, Papi Robles. Y también estaba prevista la presencia de la actual delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que será la candidata socialista a la alcaldía de València en 2027 y, por tanto, rival directa de Oltra. Igualmente, estaba prevista la presencia de un nutrido grupo de miembros del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de València, entre ellos, su portavoz, Borja Sanjuan. Fue el Partido Socialista en el Gobierno el que finalmente decretó que la prolongación de Blasco Ibáñez era expolio patrimonial y dio la razón a los vecinos.

Pilar Bernabé será la candidata socialista a la alcaldía de València en 2027 / Levante EMV

La reivindicación

El "sopar a la fresca" de esta noche tiene que ver precisamente con eso. La Asociación de Vecinos del Cabanyal lo ha organizado para reivindicar que la pequeña plaza situada entre el Centro Cívico y l'Excorxador lleve el nombre de la mítica asociación Salvem el Cabanyal, que fue la que se formó para evitar la prolongación de Blasco Ibáñez y la que se disolvió voluntariamente cuando sus objetivos ya habían sido conseguidos.

En la cuenta de Change.org abierta para firmar en favor de esta petición, la asociación vecinal explica que el objetivo es inmortalizar a una generación de cabañaleros en un espacio físico del barrio. "Proponer el nombre de Plaza de Salvem el Cabanyal no solo va a marcar un espacio geográfico, sino que también es una declaración de nuestra historia compartida, del talento y de la resistencia de nuestra gente", dicen.

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Así pues, instan a las autoridades a apoyar esta propuesta, porque "es fundamental reconocer y celebrar los esfuerzos de la ciudadanía por proteger y preservar lo que queremos del Cabanyal para futuras generaciones, antiguos vecinos y también para recién llegados que preguntan por las heridas y la historia de nuestro Cabanyal de gente, de casas del modernismo popular y travesías peatonales cara al mar".