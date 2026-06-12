La oposición cuestiona el segundo Gulliver que se instalará en el viejo cauce del Turia

Los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de València, Compromís y PSPV-PSOE, han cuestionado la creación de un nuevo parque Gulliver en el Jardín del Túria y han resaltado la oposición de los vecinos del entorno a la iniciativa.

Compromís ha reafirmado, en un comunicado, su oposición "al proyecto que destruirá el parque profesor Antoni Llombart, en el barrio de Tendetes" con la ampliación del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), entidad que en compensación a la pérdida de parte de ese espacio dotacional construirá el segundo Gulliver en el antiguo cauce.

Esta coalición política ha considerado que esto "esconde una operación que hace un claro tufo a especulación. "Suelo público y zona verde consolidada a cambio de la ampliación de las instalaciones de una entidad privada", ha apuntado, al tiempo que ha remarcado que fue "el único partido que votó en contra de esta operación urbanística que la alcaldesa --María José-- Catalá (PP) trata de disimular con el anuncio del Gulliver II".

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Papi Robles, ha señalado que esta "ocurrencia de Catalá demuestra que no tiene ningún proyecto propio". "Su gran aportación es hacer un remake de un parque que ya existe. Y como las segundas partes pocas veces son buenas, en este caso el original supera con creces el intento de copia", ha afirmado.

Robles ha aseverado que "parece mentira que una figura con 30 años sea más moderna que la propuesta conservadora de Catalá", ha dicho en alusión al primer parque Gulliver.

Desde Compromís han apuntado, asimismo, que el vecindario del barrio de Tendetes, "ya se ha posicionado en contra" de la iniciativa "por razones muy concretas".

"La zona donde se instalará el Gulliver II ocupa un espacio verde ya consolidado en el Jardín del Túria, con árboles de gran porte que forman parte de la memoria y la identidad del barrio", ha expuesto el grupo municipal, que ha añadido que "la nueva instalación es incompatible con el parque de perros próximo, una zona tranquila pensada para la convivencia de los animales sin ruidos ni estrés, que no puede coexistir con una atracción infantil de gran escala".

"Pero lo que más indigna al vecindario es el método. Ni se les ha consultado ni se les ha dado opción a expresar sus necesidades reales", ha subrayado Papi Robles, que ha señalado que "de nuevo, Catalá da la espalda a los barrios en su manera de entender la ciudad". "¿Por qué quiere llevar este proyecto al río en lugar de apostar por los barrios?", ha preguntado la edil.

Compromís ha comentado también que "una investigación reciente sitúa a València como una de las grandes ciudades españolas con menos zonas verdes por habitante". A este respecto, Papi Robles ha criticado que "Catalá, en lugar de generar el máximo verde posible, lo recorta" y ha dicho que eso se ha comprobado también el futuro paseo García Lorca.

La coalición política ha explicado que la ampliación del IVO "fue aprobada en Comisión de Urbanismo con los votos a favor del equipo de gobierno --de PP y Vox--, en contra de Compromís y con la abstención del grupo socialista".

Custiona el mecanismo

"Compromís no cuestiona la necesidad de ampliar un centro oncológico de referencia" sino "el mecanismo: que una entidad privada financie una instalación pública en el Jardín del Túria a cambio de una modificación urbanística que le permite crecer sobre suelo municipal".

"Cargarse una zona verde en Tendetes por una operación urbanística huele muy mal. Es una operación puramente especulativa para intercambiar suelos y favores", ha asegurado Papi Robles.

Desde Compromís han añadido que "existía una alternativa nunca considerada por el gobierno de PP y Vox: la ampliación del IVO hacia la zona sanitaria de La Fe, tal como propuso Compromís". Este grupo ha afirmado que esa era "una solución con mucho más sentido desde el punto de vista de las reservas dotacionales del barrio" que además, "no habría implicado tocar ni un centímetro del Jardín del Túria". "En lugar de explorar esa vía, el gobierno ha optado por la que beneficia a la entidad privada y perjudica al vecindario", ha remarcado Robles.

Sin diálogo

Por parte del PSPV-PSOE, la edil Elisa Valía ha criticado la decisión del gobierno de Catalá de impulsar un nuevo Gulliver en un tramo del Jardín del Túria próximo a Tendetes "pese al rechazo expresado por los vecinos de la zona, que denuncian la pérdida de uno de los pocos espacios verdes de libre esparcimiento de los que dispone el barrio".

Valía ha acusado a la alcaldesa de "volver a actuar sin diálogo ni participación ciudadana" y de "anunciar proyectos que afectan directamente a los barrios sin contar previamente con quienes viven en ellos ni ofrecer información sobre su impacto".

"Catalá vuelve a demostrar que pretende construir la ciudad de espaldas a los vecinos y que una foto o un anuncio lo vale todo. El anuncio del nuevo Gulliver ha sorprendido a los vecinos de Tendetes, que han visto cómo la alcaldesa pretende arrebatarles la única zona verde de libre esparcimiento de la que dispone el barrio con su bosque popular plantado hace décadas, único elemento que amortigua el ruido y la contaminación de una zona con mucho tráfico", ha declarado la edil.

Asimismo, ha denunciado "la falta de transparencia con la que se está tramitando la iniciativa" y ha destacado que su grupo ha solicitado "información al respecto sin haber obtenido respuesta por parte del gobierno municipal".

Valía ha considerado también que el proyecto "supone además una intervención injustificada sobre un espacio verde plenamente consolidado que forma parte del patrimonio paisajístico y ambiental del Jardín del Turia". De este modo, ha cuestionado que se aspire a "destrozar un tramo consolidado para colocar una instalación que es un quiero y no puedo, una instalación que no representa lo que representó el Gulliver en su día".

La representante del PSPV ha vinculado la actuación "con la ausencia de una estrategia coherente para la ciudad por parte del gobierno de Catalá". "La alcaldesa se empeña en esto porque no tiene proyecto de ciudad. Su mandato es una sucesión de ocurrencias", ha asegurado.

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Los socialistas han exigido al ejecutivo municipal que "paralice cualquier actuación sobre este espacio hasta que se abra un proceso de diálogo real con el vecindario y se garantice la protección de las zonas verdes existentes". "Las grandes decisiones urbanas no pueden tomarse desde los despachos ni responder únicamente a intereses propagandísticos", han subrayado.