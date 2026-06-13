Las asociaciones vecinales cartografían las viviendas turísticas en los barrios de València

La Federació d'Associaciones Veïnals de València (FAAVV) ha promovido con diferentes asociaciones vecinales la realización de cartografías o mapeos para localizar los apartamentos turísticos en los barrios, ver su situación de legalidad y poner en evidencia "la turistificación que padecen especialmente en materia de vivienda, pero también en el espacio público".

La FAAVV ha puesto en marcha esta semana un taller para exponer prácticas y experiencias de mapeos sobre cómo trasladar en un soporte gráfico y visual los inventarios de alojamientos que los propios vecinos hacen a pie de calle, "con el propósito de sacar problemáticas a la luz", han informado en un comunicado.

"No se trata solo hacer inventarios de alojamientos ilegales, el propósito último es interpelar a la administración y velar por el cumplimiento de las nuevas normas reguladoras", han asegurado desde la federación, que pretende con esta iniciativa "recuperar viviendas y comercios de proximidad".

Se trata de un proyecto que ya llevan tiempo realizando algunos colectivos de forma espontánea y con la convocatoria de este taller se ha querido dar un paso facilitando el acceso a las fuentes, utilizando herramientas métodos con estándares compatibles.

"En la ciudad, la oferta mayoritaria de alojamiento turístico sigue estando al margen de las normas y, ahora, con las nuevas regulaciones, las asociaciones vecinales siguen relatando proyectos de obras que ocupan bajos, patios interiores y elementos comunes para alojamientos turísticos, obras que no cuentan en absoluto con la autorización de los residentes", han detallado en el comunicado.

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En esta línea, según la FAAVV, en el taller se han podido constatar las "enormes facilidades del Ayuntamiento para que los turistas accedan a rutas por diferentes barrios y las enormes barreras para acceder a los censos de apartamentos reglados".