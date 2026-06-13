Bernabé promete recuperar el Bulevar Cultural y la supermanzana de la Roqueta

La secretaria general de los socialistas en València, Pilar Bernabé, se ha comprometido con los vecinos y vecinas de la Roqueta a asumir los proyectos de recuperación de espacio peatonal y creación de zonas verdes que reivindica el barrio y que "el gobierno de María José Catalá ha despreciado sin escuchar la voz de los vecinos". Bernabé ha hecho referencia a los proyectos del bulevar Cultural, la creación de supermanzanas peatonales en el barrio y el Corredor Verde que el Partido Popular y Vox han descartado pese a que "eran reivindicaciones que habían surgido de la participación vecinal y contaban con un amplio consenso en el barrio".

“Aquí, donde ahora está lleno de coches y donde se ha originado un foco para que haya más gorrillas, podíamos tener la supermanzana que habían reivindicado los vecinos. Eran proyectos que surgieron en el mandato anterior, pero que Catalá, con su activismo ideológico del coche, ha desechado sin ni tan siquiera escuchar a la ciudadanía. Hoy los vecinos han perdido la oportunidad de tener espacios de convivencia y, en cambio, se han quedado aislados, condenados a vivir rodeados de coches por culpa de la militancia de Catalá con el coche”, ha señalado la candidata socialista durante su visita al barrio de la mano de los vecinos, comerciantes y diferentes entidades del barrio, donde ha recordado que "Catalá ha guardado en un cajón durante tres años el único proyecto de mejora urbana que se desarrollará para el barrio el de la plaza San Agustín". "Es un proyecto del anterior gobierno que se hará porque no tenía más remedio, pero que ha dejado sin ejecutar durante más de tres años", ha añadido.

Bernabé ha afeado también a Catalá que ni tan siquiera haya sido capaz de añadir "un centímetro más de zona peatonal o de zonas verdes en la calle Colón", ya que el proyecto que ha presentado el gobierno municipal del PP y Vox plantea una repavimentación de la calle. "Ya sabemos que la señora Catalá lo único que va a hacer en Colón es cambiar las baldosas y ponerle Valentia en la en la en el en el suelo. Ese es el único cambio que va a hacer. Ni un solo metro más para los peatones, ni un solo metro más para el espacio para espacios verdes, para zonas verdes y refugios climáticos".

En el mismo sentido, le ha reprochado su proyecto de "llenar de coches el Corredor Verde, un espacio verde que uniría todos los barrios del sur desde la Roqueta". "No voy a parar de repetirlo. Catalá quiere perder la gran oportunidad para los vecinos y las vecinas de los barrios del sur de la ciudad que es el Corredor Verde. Esta ciudad podría tener un gran pulmón y María José Catalá en lo único que piensa es en poner tres carriles para el vehículo y añadir más contaminación a la ciudad. Esa es la València de Catalá, la València que degrada los barrios, que hace una ciudad más inhóspita y que no cuida ni a sus barrios ni a sus vecinos. Y querer a tu ciudad, desear que tu ciudad aspire a lo mejor es querer a su gente, es cuidar a su gente. Yo seré la alcaldesa que cuida y la alcaldesa que se preocupa por los barrios de la ciudad", ha incidido.

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"Gorrillas" sin solución municipal

La responsable socialista también ha reprochado al gobierno de Catalá la "falta de atención" a los problemas de convivencia que están surgiendo en el barrio como consecuencia de la presencia de una banda de gorrillas. "Se ha hecho un gran esfuerzo desde la Policía Nacional y se viene trabajando con los vecinos y con las vecinas de La Roqueta en un problema que ha ido escalando por la dejadez de quien tenía la responsabilidad de gestionar la prevención. Pero es que, mientras tanto, la alcaldesa sigue sin dialogar con los vecinos y con las vecinas porque se niega a asumir su responsabilidad", ha finalizado.