Cinco detenidos en una batalla campal en la Marina de València
Dos grupos de diez personas se enfrentaron esta madrugada tras el Veles e Vents con puños, patadas y lanzamiento de botellas, que además emplearon como arma blanca. La pelea se saldó con dos jóvenes heridos, uno de los cuales ha tenido que ser ingresado en el hospital
Redacción Levante-EMV
Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco varones de edades de edades comprendidas entre los 19 y los 26 años por participar en una batalla campal en una zona de fiesta tras el edificio del Veles e Vents, en la Marina de València.
Los hechos ocurrieron sobre las 2.15 horas de la madrugada, cuando dos grupos de unas diez personas cada uno –con hombres y mujeres– se enfrentó en una riña tumultuaria con patadas, puños y lanzamientos de botellas, que además utilizaron como armas blancas.
De los cinco detenidos dos resultaron heridos, un joven recibió un corte en el cuello y tuvo que ser trasladado al hospital para su ingreso, y un segundo joven acabó con la nariz rota.
La Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Policía Nacional de Valencia continúa con las pesquisas para esclarecer los hechos.
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