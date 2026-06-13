Cinco detenidos en una batalla campal en la Marina de València

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco varones de edades de edades comprendidas entre los 19 y los 26 años por participar en una batalla campal en una zona de fiesta tras el edificio del Veles e Vents, en la Marina de València.

Los hechos ocurrieron sobre las 2.15 horas de la madrugada, cuando dos grupos de unas diez personas cada uno –con hombres y mujeres– se enfrentó en una riña tumultuaria con patadas, puños y lanzamientos de botellas, que además utilizaron como armas blancas.

De los cinco detenidos dos resultaron heridos, un joven recibió un corte en el cuello y tuvo que ser trasladado al hospital para su ingreso, y un segundo joven acabó con la nariz rota.

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La Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Policía Nacional de Valencia continúa con las pesquisas para esclarecer los hechos.