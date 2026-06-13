Todo listo para el inicio de las obras en calle Colón

La calle Colón está lista para las obras que transformarán este importante eje comercial y le insuflarán vida nueva tras décadas sin una sola reforma. Los trabajos arrancarán este lunes 15 de junio y se acompañarán del Plan Valentia diseñado por el gobierno municipal para homogeneizar el centro histórico de la ciudad.

Como ha venido informando Levante-EMV, la empresa adjudicataria –Pavasal– tendrá un plazo máximo de cinco meses y contará con un presupuesto de 1,9 millones. La superficie total del proyecto abarca 21.900 metros cuadrados.

Una de las principales actuaciones será la renovación de 12.000 metros cuadrados de pavimento, que incluirá la instalación de asfaltado fonoabsorbente con el objetivo de reducir hasta 10 decibelios el nivel de ruido y disminuir hasta un 20% las emisiones de CO2. El nuevo pavimento unificará la estética de la calle Colón con las calles adyacentes y contribuirá a mejorar la calidad ambiental de la zona.

La actuación prevé reordenar los espacios destinados a diferentes medios de transporte. La estación de Valenbisi y las horquillas para bicicletas se reubicarán en los actuales estacionamientos de motocicletas. Los 134 estacionamientos de motos actuales se trasladarán a calles adyacentes, ocupando 45 plazas de zona azul. Todo ello con el objetivo de liberar espacio en las aceras y despejarlas para el peatón.

Asimismo, los trabajos en el eje comercial incluirán la renovación del mobiliario urbano de acuerdo con la citada homogeneización estética del Plan Valentia, con la instalación de 90 papeleras y 60 bancos y sillas nuevos. Como principal atractivo de plan el trazado incorporará un sello diseñado por el artista gráfico valenciano David Cercós –basado en la placa conmemorativa incrustada en el suelo de la plaza de la Virgen y que parafrasea un texto del historiador romano Tito Livio–. Las baldosas con el grabado se colocarán cada ocho o diez metros.

Finalmente, el proyecto ejecutado por Pavasal creará más pasos de peatones para facilitar el tránsito peatonal, mejorará la señalética e instalará nuevos semáforos específicos para bicicletas, así como bolardos en los accesos laterales para evitar estacionamientos indebidos que dificultan el paso de los autobuses de la Empresa Municipal de Transporte (EMT).

Dos equipos simultáneos

La alcaldesa María José Catalá explicó ayer que las aceras serán los primeros puntos sobre los que se intervendrá y la calle no se cortará completamente al tráfico en ningún momento. La amplitud de la zona de paso de peatones es lo suficientemente amplia para permitir operar por tramos y que trabajen dos equipos de forma simultánea desde extremos opuestos de la vía.

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Por su parte, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de València, Juan Giner, ha indicado que el consistorio ha trasladado a la empresa contratista la voluntad de acelerar la ejecución con el objetivo de finalizar las obras antes de la campaña comercial de diciembre.