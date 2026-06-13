València justifica los carriles de tráfico en el Paseo García Lorca por las 8.300 viviendas nuevas

Una de las claves que el Ayuntamiento de València ha tenido en cuenta para introducir dos carriles de tráfico y uno de transporte público en el futuro Paseo García Lorca (franja que quedará en superficie cuando se hayan soterrado las vías del tren del Parc Central) ha sido dar servicio a la población que residirá en este entorno cuando se desarrollen todos los PAIs. Así pues, el consistorio ha hecho públicos los datos relativos a esta cuestión. Y la conclusión es que los desarrollos urbanísticos en marcha en el entorno y dentro del mismo ámbito del futuro Paseo García Lorca implicarán la construcción de 8.300 viviendas (Parque Central 4.999, San Marcelino 774, Camí Real 568, Moncayo 194, Ingenieros 447, Artilleros 838, Malilla Sur 300, Malilla Norte 244 y Escultor Hino 272). "La falta de vivienda es una necesidad urgente que apremia a todas las grandes ciudades. De ahí que el desarrollo de estos planes urbanísticos en los próximos años resulte fundamental para paliar esta situación”, ha recordado el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell.

Los nuevos desarrollos urbanísticos generarán movimientos adicionales (atracción/generación) que supondrán un incremento de 20.400 vehículos respecto a la actualidad. Por ello, tal y como ha explicado Carbonell, “no es recomendable que la futura demanda de los nuevos desarrollos urbanísticos (PAIs) sea absorbida únicamente por los viales que existen en la actualidad, la calle San Vicente, la Carrera de Malilla y la avenida Ausiàs March".

El diseño del Parc Central y del paseo García Lorca "responde única y exclusivamente al análisis riguroso que han hecho los técnicos municipales con el asesoramiento de ingenieros expertos externos. Este análisis define además una estrategia que contempla al nuevo Paseo García Lorca como manera de laminar la parte de la movilidad”, ha añadido.

Reparto del tráfico

El estudio realizado concluye que por la calle San Vicente si en la actualidad pasan 23.200 vehículos al día, con la solución propuesta por el anterior Gobierno Municipal de Compromís y PSOE, y contando todos los desarrollos ejecutados, se preveía que fueran 32.000 vehículos al día, un 38% más que actualmente. En cambio, con la propuesta Paseo García Lorca, por san Vicente pasarán 18.700 vehículos, un 20% menos que en la actualidad, y un 41% menos que con el corredor verde.

Por la Carrera de Malilla en la actualidad pasan 10.200 vehículos al día, mientras que con el corredor verde estaba previsto 13.900 vehículos al día (un 36% más que en la actualidad) mientras que con la solución del paseo pasarán a 8.800 vehículos al día, un 14% menos que en la actualidad y un 36% menos que con el corredor verde.

Finalmente, en Ausiàs March en la actualidad pasan 56.200 vehículos al día, con el corredor verde 69.000 vehículos al día (un 22% más), y con la solución del paseo pasarán 61.700 vehículos al día, un 10% menos que con el corredor verde.

Necesidad viaria

Con estos datos el ayuntamiento trata de justificar la planta viaria presentada esta semana para el futuro Paseo García Lorca. Tanto la oposición como los vecinos han pedido con insistencia un corredor verde sin tráfico y han considerado un "error histórico" poner carriles de circulación en todo el trazado, cuyo diseño final corresponde ahora a la paisajista norteamericana Kathryn Gustafson. Pero en el equipo de Gobierno municipal existe el convencimiento de que es posible compatibilizar un espacio eminentemente verde con una mínima circulación para dar servicio, entre otros de emergencias, a las 8.300 viviendas del entorno, en las que se calcula que vivirán unas 16.000 personas. Nueve PAI en total.

En este sentido, recuerdan que la nueva planta viaria prevé que el 88% del espacio sean zonas verdes (incluido el carril bici que discurrirá de una punta a otra del paseo) y apenas un 12% se destine al tráfico rodado, que será en un solo sentido (de salida de València) y que estará complementado por la Calle San Vicente, que discurre en paralelo a apenas cien metros y que ahora pasará a ser de un solo sentido: de entrada a la ciudad.

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Por su parte, La Plataforma Corredor Verd, que agrupa a catorce asociaciones vecinales y a la Federación de Asociaciones Vecinales de València, ha denunciado que el gobierno municipal ha presentado la planta viaria del futuro Paseo García Lorca a la ciudad como punto final de un proceso “decidido íntegramente a puerta cerrada”. A su juicio el plan no ha tenido en cuenta las 44.000 firmas que avalan el corredor verde y lamentan que al final se haya hecho un diseño penando en el coche y no en los ciudadanos.