València encarga la confección de una bandera de Israel para recibir a su embajadora

El gobierno de PP y Vox ha contratado la confección de una bandera de interior con motivo de la visita institucional de la embajadora de Israel al consistorio, con el objetivo de “promover las relaciones internacionales de la ciudad de València”.

El trámite de adjudicación surgió a iniciativa del director general de Relaciones Institucionales y Protocolo, con una moción del 29 mayo, y se ha acordado este mismo jueves en Junta de Gobierno Local. El contrato para confeccionar la enseña israelí ha sido adjudicado a la empresa Abbe Global por un importe de 71,50 euros (IVA incluido) y una duración de una semana, con lo que la visita de Dana Erlich podría ser inminente.

Cabe recordar que las relaciones del Ayuntamiento de València con la Embajada de Israel en España no siempre han sido fluidas. En 2018, el exembajador Daniel Kutner acusó a València de "antisemitismo" después de que el pleno municipal aprobara una moción –con el apoyo de Compromís, PSPV y València en Comú– en repulsa por la represión de una protesta palestina que se saldó con más de una decena de muertos y miles de heridos por la actuación del ejercito de Israel.

"La política de boicot a Israel tiene como objetivo la deslegitimación de mi país. No critica a sus políticas actuales, ni la protesta contra la 'ocupación', sino la total negación de los derechos de Israel a existir. En otras palabras, persigue su 'criminalización", decía el diplomático en su misiva al consistorio del Rialto, y continuaba: "Quisiera pensar que los que han aprobado este documento no son conscientes de ello, pero esta resolución puede ser considerada un acto de antisemitismo".

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Una carta que fue contestada por el exalcalde Joan Ribó en los siguientes términos: "En ningún momento la moción aprobada por el Ayuntamiento de Valencia adolece de antisemitismo. Y aprovechamos para mostrarle de nuevo nuestro mayor respeto por el pueblo judío y toda su historia, cultura y religión. Pero dicho respeto no puede contraponerse a nuestro profundo rechazo a las políticas contrarias a los derechos humanos del pueblo palestino, y a las múltiples resoluciones de las Naciones Unidas en este mismo sentido. Intentar esconder como una causa antisemita la crítica a las políticas del gobierno israelí no es el camino del entendimiento", argumentó el primer edil.