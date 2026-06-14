Las playas de València se quedan otro verano sin conexión de metro

Las líneas de metro con paradas cercanas a la fachada litoral de València volverán a verse interrumpidas una vez más, por segundo verano consecutivo, debido a obras de rehabilitación. En concreto, Metrovalencia cortará temporalmente la circulación entre las estaciones de Alameda y Marítim de las líneas 5 y 7 del metro para acometer la renovación de la infraestructura y superestructura del túnel que conecta ambas instalaciones, con una inversión de 10 millones de euros.

La interrupción del servicio afecta a las estaciones de Aragó, Amistat, Ayora y Marírtim y tendrá lugar del 25 de junio al 30 de agosto, es decir, justo después de la noche de San Juan y con el verano ya iniciado. La Generalitat ha elegido estas fechas para minimizar el impacto a los usuarios, dado que estas líneas son muy utilizadas por trabajadores y universitarios en periodo lectivo.

Una vez comiencen dichas obras, la estación de Alameda pasará a ser principio y final de las Líneas 5 y 7 de metro que circulan desde Quart o Torrent en dirección a la playa –ya muy concurrida, como puede verse en las imágenes–, mientras que las Líneas 3 y 9 seguirán circulando por esta estación sin ninguna modificación.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha recomendado a los usuarios que durante el periodo estival utilicen las paradas de metro y tranvía cercanas a las estaciones sin servicio, así como otros medios de transporte público urbano como la EMT. La estación de Marítim permanecerá abierta como acceso a las líneas tranviarias 6 (destino Tossal del Rei) y 8 (destino Neptú).

Las playas de València, a reventar / JM López

Los trabajos para renovar la infraestructura subterránea en el tramo Alameda-Marítim, de unos tres kilómetros, continúan los ya realizados el año pasado en el mismo periodo, con igual afectación para vecinos y turistas que se desplazan en este transporte público hasta los arenales de la ciudad. Entonces, la EMT activó un refuerzo para asumir el pasaje que quedaba sin servicio en Alameda.

Según ha explicado Alfonso Novo, director gerente de FGV, esta intervención forma parte del Plan de Actuación de FGV 2026-2030, que con un presupuesto superior a los 830 millones de euros tiene como objetivo modernizar las infraestructuras e instalaciones y mejorar el servicio de Metrovalencia y TRAM d’Alacant.

Las playas de València, a reventar / JM López

En concreto, la actuación forma parte de las acciones previstas para modernizar y renovar las infraestructuras de la red de metro y tranvía de València y su área metropolitana que cuenta con un presupuesto de unos 275 millones de euros.

Refuerzo de la atención al cliente

Ante esta interrupción, FGV ha previsto reforzar la presencia del personal de atención al cliente en la estación de Alameda que se convierte en inicio y final de las Líneas 5 y 7, así como en Benimaclet como punto de transbordo y enlace para aquellas personas usuarias que se dirijan a la playa, ya que enlaza con las Líneas 4 y 6 del tranvía.

A su vez, los viajeros procedentes de las Línea 1 (Bétera) y 2 (Llíria) en Empalme pueden realizar transbordo con la Línea 4 del tranvía en dirección a Doctor Lluch.

Noticias relacionadas

Como medios alternativos la Generalitat ha recomendado también, y tras las reuniones de coordinación mantenidas con el Ayuntamiento de València, el uso de los servicios de transporte público urbano de la EMT con accesos cercanos a las estaciones afectadas.