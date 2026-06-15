Arrancan las obras en la calle Colón

Tal como anunció la alcaldesa de València, María José Catalá, hoy 15 de junio han comenzado las obras en la calle Colón dando inicio, así, al ambicioso Plan Valentia del área de Urbanismo que pretende homogeneizar el centro de la ciudad y convertirlo en más amable para el peatón.

Esta mañana dos equipos de trabajo han empezado los trabajos de forma simultánea, uno en la zona de los números pares que empiezan desde la zona de la Porta de la Mar y otro en la de impares, empezando desde la plaza de Toros, y en los diferentes extremos de la calle para, de este modo, "ocasionar las menores molestias" posibles tanto a comerciantes como a transeúntes, ha explicado el concejal de Urbanismo Juan Giner, quien se ha desplazada a la zona.

En este sentido, el edil ha explicado que asociaciones vecinales y de comerciantes del centro se han encontrado con los responsables de la ejecución de las obras con el objetivo de mantener una comunicación fluida e "ir solventando las incidencias" que puedan surgir durante los trabajos de transformación de la calle, que tendrá una duración de cinco meses, terminando antes de Navidad para evitar perjudicar al comercio de la zona en una de las campañas más fuertes del año. Para acelerar los trabajos y cumplir los plazos, un tercer equipo se unirá en los meses de julio y agosto para abordar el epicentro de la calle y trabajará en la plaza de los Pinazo.

Aparcamiento de motos

Los cambios en la calle Colón incluyen el desplazamiento de varios elementos que hasta ahora se encontraban en las aceras para de este modo "ganar espacio para los peatones". Los aparcamientos de Valenbisi y las horquillas de estacionamiento de bicicletas se trasladan a las zonas de motos, cuyos espacios de aparcamiento se trasladan a las calles de Cirilo Amorós y Navarro Reverter aunque la Concejalía de Movilidad "está estudiando más ubicaciones".

La elección del verano para llevar a cabo las obras no es casual, el periodo vacacional que lleva aparejado un menor tráfico en la ciudad y el descenso de vecinos que optan por pasar el verano fuera facilita la ejecución de los trabajos. Además, una vez acabado el curso escolar, concretamente el 22 de junio, empezará también el asfaltado de la Gran Vía.

Presupuesto y reducción del ruido

El proyecto cuenta con un presupuesto de adjudicación de dos millones de euros, y afecta a un ámbito de intervención de 21.900 metros cuadrados (calle Colón, la plaza de los Pinazo y calle Cerdán de Tallada).

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La obra permitirá instalar 12.000 metros cuadrados de asfalto fonoabsorbente, que reducirá hasta en 10 decibelios el ruido generado por el paso de vehículos y un 20 % de las emisiones de gases contaminantes. Se acondicionarán 8.137 metros cuadrados de pavimento de granito, 6.100 metros de bordillos y rigolas, mobiliario urbano (60 bancos y sillas, un 40% más que en la actualidad, y 90 papeleras), bolardos en intersecciones para favorecer el transporte público, pasos peatonales más amplios y semaforización específica para bicicletas.