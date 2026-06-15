Convent Carmen tendrá artes escénicas, hotel, restaurante y bar pero sin terraza

Convet Carmen empieza a salir del letargo tras años de inactividad. En 2020, el Ayuntamiento de València ordenó su cierre al hallar varias incongruencias respecto a su declaración de apertura, y desde entonces el espacio cultural y gastronómico situado a los pies del viejo cauce ha permanecido cerrado de cara al público, pero no tanto a nivel burocrático, donde se ha mantenido operativo para reabrir -escisión de socios mediante- con un proyecto diferente al que un día fue.

Hace apenas unas semanas arrancaron las obras del hotel, una de las tres patas del proyecto. Inicialmente estaba previsto que el alojamiento turístico, llamado Calma Wellbeing y con un espacio de 2.500 metros cuadrados, abriera con 44 habitaciones repartidas en planta baja, primera y segunda planta. Sin embargo, según explican a Levante-EMV fuentes de Gramami SL, empresa propietaria del antiguo complejo religioso, el hotel finalmente contará con unas 40 habitaciones tras reajustar la distribución de los espacios. La actuación se realiza en el convento de San José y Santa Teresa integrado en una Zona Conjunto Histórico Protegido.

El segundo bloque del proyecto consiste en un restaurante acorde a la experiencia del hotel, con una oferta «muy cuidada», en palabras de los promotores del complejo. Aparte del restaurante en la planta baja del hotel, abierto a toda la ciudad y no solo a los clientes del alojamiento turístico, los dueños del establecimiento situado en Plaza Portal Nuevo número 6 también habilitarán un bar con carácter propio, aún por concretar.

Comienzan las obras del futuro hotel en el complejo de Convent Carmen / Levante-EMV

Y la tercera pata del proyecto probablemente sea la más singular y emblemática, si es que Convent Carmen llegó a generar arraigo en su ciudad: se trata de la iglesia, que tras una larga tramitación en el Ayuntamiento de València ha conseguido por fin la licencia como sala de artes escénicas y espectáculos. Con estructura de templo y estética de palacio, este espacio acogió en su día una amplia programación de cine, conciertos, talleres y charlas de toda índole.

Para el futuro, la programación del contenedor cultural también está por definir. Gramami promueve la inversión y pone en activo el conjunto en el que se incluye la iglesia desacralizada, pero esta empresa contratará un operador externo que diseñará la oferta para cada uno de los bloques, es decir, alojamiento, restaurante con bar y sala de artes escénicas y espectáculos. Los inversores están en conversaciones con varios grupos y quieren cerrar el acuerdo antes del final de 2026, con el horizonte temporal de tenerlo todo abierto en enero de 2028.

Otra de las novedades del futuro Convent Carmen será el uso del patio, antaño convertido en zona de restauración con espacio para conciertos. En esta ocasión los promotores no han recibido licencia de uso gastronómico y el amplio patio ajardinado -indivisible del hotel en términos administrativos- deberá tener un uso «discreto», tal vez paseable, pero sin ruidos, sin salida de humos y sin molestia a los vecinos del entorno, que en su etapa anterior ya denunciaron las molestias generadas por este espacio al aire libre.

Sobre las obras que acaban de comenzar, con un vallado perimetral solicitado hasta 25 de octubre de este año, los promotores explican que esta primera fase estará centrada en la parte del hotel, con el refuerzo de la estructura del edificio, la construcción de habitaciones, la recepción y unos pequeños almacenes para las maletas, así como el restaurante y el bar abierto a toda la ciudad. Mientras que en la segunda fase se trabajará sobre el contenedor cultural con una restauración más liviana para poner a punto el espacio, que en su vida anterior ya lucía arquitectónicamente desnudo.

Noticias relacionadas

Aún es pronto para saber si el nuevo Convent Carmen guardará similitudes estéticas con el proyecto anterior, dado que la propiedad ha variado y su gestión será externalizada a una empresa operadora que, se entiende, tendrá voz sobre la imagen del futuro complejo turístico y cultural situado en pleno centro histórico de València.