El futuro Paseo García Lorca será el segundo pulmón verde de València tras el Jardín del Turia

Si el dato de que el entorno del futuro Paseo García Lorca acumulará 8.300 nuevas viviendas sirvió al Ayuntamiento de València para justificar la inclusión de dos carriles de tráfico convencional y otro de transporte público, un nuevo dato sobre las zonas verdes del citado paseo aproximaría este proyecto al del corredor verde que defienden los vecinos y la oposición. Una vez que se ejecute por completo el túnel de acceso ferroviario (soterramiento de las vías del Parc Central), y cuando esté finalizado todo el Parc Central y el propio Paseo de García Lorca, la ciudad de València contará con una gran malla verde continua con una superficie de 230.000 m2, que comunicará el centro de la ciudad con los barrios del sur, cuantifica el ayuntamiento.

Esta gran malla verde continua se conformará sumando los más de 110.000 m2 del actual jardín, que se completó en una primera fase y que tiene su acceso principal desde la calle Filipines, y que fue diseñado también por la paisajista Kathryn Gustafson, más los aproximadamente 40.000 m2 del nodo central del parque que están pendientes, más la extensión del futuro Paseo de García Lorca, que tendrá una superficie de más de 80.000 m2.

Todo este ámbito será la segunda zona verde más grande la ciudad tras el Jardí del Turia, que es el gran pulmón de València, con 1.360.000 metros cuadrados de espacios ajardinados y arbolado (136 hectáreas) y que se extiende a lo largo de más de 9 kilómetros. Está considerado como el mayor jardín lineal de Europa.

Comunicar distritos

La alcaldesa de València, María José Catalá, explicó en la presentación del diseño del Paseo de García Lorca que “supone una solución urbanística que va a transformar la ciudad”, ya que además de favorecer la permeabilidad de distritos y barrios que han estado durante décadas separados para las vías del ferrocarril, “se constituirá como un gran eje verde que va a coser barrios como la Raiosa, Malilla y Favara para conectarlos con el centro de la ciudad”.

El Paseo de García Lorca discurrirá por toda una malla verde que atravesará todo el sur de la ciudad. Un plan fruto de un “análisis riguroso” hecho por los servicios municipales, el primer análisis en este entorno, con el apoyo de una auditoria externa. “Se ha realizado un análisis de 360 grados de la ciudad para adaptar esta actuación de manera equilibrada”, detalló la alcaldesa. “Los vecinos de Sant Vicent y la carrera de Malilla merecían una solución buena para ellos. Son los vecinos de hoy de València. Generar un colapso y un incremento de la contaminación en la zona como punto de partida no nos parecía positivo”, añadió.

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El Paseo de García Lorca es una “actuación estratégica” para la ciudad, que va a posibilitar “una ciudad más conectada, mejor comunicada, con más oportunidades para vivir y con mayor calidad de vida”. Por tanto, la estrategia del paseo de García Lorca respondía a esta premisa, “una arteria vertebradora, de vida y convivencia, que cierra una deuda histórica con los barrios”, concluyó María José Catalá.