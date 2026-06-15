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El misterioso 'ser' que ha aparecido en la orilla y apesta la playa del Saler de València

Bañistas y paseantes se topan con un misterioso cuerpo en descomposición en la playa del Saler, posiblemente un pequeño cetáceo

El misterioso 'ser' pestilente de la playa del Saler

El misterioso 'ser' pestilente de la playa del Saler

Redacción Levante-EMV

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F. Pascual

València

Los vecinos de la playa del Saler y aquellos quienes se escaparon este fin de semana a darse un baño para combatir el calor al arenal de la pedanía de València, se encontraron una desagradable y pestilente sorpresa varada en la arena.

Un montículo amorfo de color blanco y cubierto por una especie de filamentos ha despertado la curiosidad de bañistas y paseantes que se acercaron a la zona para verlo de cerca.

Sin embargo, "apareció el sábado y nadie se atreve a tocarlo" cuentan testigos del hallazgo a Levante-EMV. Por la forma en la que se adivinan una suerte de aletas y la supuesta presencia de un espiráculo (orificio respiratorio que se encuentra en la parte superior de la cabeza) podría tratarse del cuerpo en descomposición de un pequeño delfín o cetáceo que arrastrado por la marea, ha acabado encallando en la costa valenciana. Aunque, por el momento, no se ha confirmado de qué podría tratarse.

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No es extraña la aparición de pequeños mamíferos sin vida en las costas valencianas, aunque es cierto que su permanencia en la playa durante tres días, sobre todo en temporada alta y con unas temperaturas ya casi sofocantes que aceleran el proceso de putrefacción, debería revisarse.

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