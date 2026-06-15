El misterioso 'ser' que ha aparecido en la orilla y apesta la playa del Saler de València

Los vecinos de la playa del Saler y aquellos quienes se escaparon este fin de semana a darse un baño para combatir el calor al arenal de la pedanía de València, se encontraron una desagradable y pestilente sorpresa varada en la arena.

Un montículo amorfo de color blanco y cubierto por una especie de filamentos ha despertado la curiosidad de bañistas y paseantes que se acercaron a la zona para verlo de cerca.

Sin embargo, "apareció el sábado y nadie se atreve a tocarlo" cuentan testigos del hallazgo a Levante-EMV. Por la forma en la que se adivinan una suerte de aletas y la supuesta presencia de un espiráculo (orificio respiratorio que se encuentra en la parte superior de la cabeza) podría tratarse del cuerpo en descomposición de un pequeño delfín o cetáceo que arrastrado por la marea, ha acabado encallando en la costa valenciana. Aunque, por el momento, no se ha confirmado de qué podría tratarse.

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No es extraña la aparición de pequeños mamíferos sin vida en las costas valencianas, aunque es cierto que su permanencia en la playa durante tres días, sobre todo en temporada alta y con unas temperaturas ya casi sofocantes que aceleran el proceso de putrefacción, debería revisarse.