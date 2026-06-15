Nuevo Centro te invita a vivir la pasión del fútbol con motivo del Mundial

Nuevo Centro se suma a la pasión futbolística con la celebración de una gran promoción temática que tendrá lugar del 19 al 28 de junio en la Plaza Interior del centro comercial. Bajo el lema “Vive el Mundial en Nuevo Centro”, los visitantes podrán participar de forma gratuita en diversas actividades inspiradas en el deporte rey y optar a atractivos premios.

Durante diez días, los asistentes podrán poner a prueba su habilidad y precisión en diferentes propuestas lúdicas y deportivas como un espectacular Billar de Fútbol XL, una Portería de Precisión y dos espacios de Subsoccer, una divertida modalidad de fútbol de mesa que enfrenta a los participantes en partidos rápidos y dinámicos.

Además, los 4.000 primeros participantes recibirán un obsequio directo por su participación en las actividades.

La promoción incluye también un sorteo final con premios especialmente pensados para los aficionados al fútbol:

5 camisetas oficiales de la Selección Española.

5 balones réplica oficial del Mundial.

El horario de participación será de lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas, mientras que los sábados, domingos y el festivo del 24 de junio las actividades estarán disponibles de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Con esta iniciativa, Nuevo Centro refuerza su compromiso de ofrecer experiencias de ocio y entretenimiento para toda la familia, convirtiéndose durante estos días en un punto de encuentro para los amantes del fútbol y para todos aquellos que quieran disfrutar del ambiente festivo que acompaña a las grandes citas deportivas.

Por otra parte desde este próximo domingo, día 21 de junio Nuevo Centro abrirá todos los domingos y festivos hasta final de año, en horario de 11:00 a 21:00 horas, excepto el sábado 15 de agosto que se abrirá de 10:00 a22:00 horas. Los días 9 de octubre y 25 de diciembre el centro comercial permanecerá cerrado.