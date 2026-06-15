The Champions Burger coloca un "semáforo cívico" contra el ruido en Mestalla: Si esta en verde, un 20% de descuento

The Champions Burger, el mayor festival gastronómico de hamburguesas gourmet de Europa, estrena este año en el campo de Mestalla el primer “Semáforo Cívico”, una iniciativa pionera que recompensa a los asistentes por contribuir a reducir el impacto acústico del evento y mantenerlo en niveles compatibles con el descanso vecinal. Este sistema medirá en tiempo real el sonido del recinto y se lanzará en Mestalla como una prueba piloto innovadora que puede cambiar radicalmente la convivencia vecinal en los grandes eventos.

Ya antes de iniciarse este certamen gastronómico, que abarca desde el 11 de junio hasta el 29 de este mismo mes, la organización decidió eliminar la música ambiental, lo que facilitó la concesión de la licencia. Sólo unas semanas antes se había conocido la sentencia que impedía celebrar el Festival de Les Arts en la Ciudad de las Ciencias en las condiciones sonoras que se habían hecho hasta entonces, una sentencia que acabó obligando a suspender el citado festival en medio de su celebración.

Ahora, The Champions Burger ha ido más allá con este "semáforo cívico". Mientras el sonido se mantenga dentro de los márgenes establecidos de convivencia, el semáforo permanecerá en color verde y los visitantes podrán beneficiarse de un 20 % de descuento en bebidas y patatas fritas. Si el volumen ambiental sube y se acerca a niveles que podrían molestar a los vecinos, cambiará a rojo y la promoción quedará temporalmente suspendida.

El dispositivo

El dispositivo está construido con más de 600 metros de luces led de bajo consumo, en línea con el compromiso sostenible del certamen, distribuidos por todo el estadio, permitiendo que los asistentes conozcan de un vistazo y en el momento el estado del ambiente mediante un sencillo código visual.

Como en toda gran competición, también habrá árbitros. En este caso serán los "árbitros del ruido", un equipo que recorrerá el recinto informando a los asistentes sobre el estado del semáforo y animándolos a mantener un comportamiento respetuoso para seguir conservando las ventajas asociadas a esta actividad.

"Queríamos plantear una iniciativa positiva que implicara al público en el cuidado del entorno. En lugar de imponer restricciones, hemos decidido premiar los comportamientos responsables, porque somos un evento que cuida de la gente, la que viene y la que vive al lado", señala José Morales, cofundador de The Champions Burger.

Vista general del estadio de Mestalla y The Champions Burger. / Levante-EMV

Iniciativa para fomentar la convivencia vecinal

La solución cuenta además con sello valenciano. La tecnología que hace posible el “Semáforo Cívico” se basa en una patente desarrollada por una empresa de la Comunitat Valenciana, que ha trabajado junto a la organización para crear un sistema de medición fiable y fácilmente comprensible para el público.

Esta medida forma parte de un conjunto de acciones impulsadas por The Champions Burger para seguir mejorando la convivencia con el entorno de Mestalla. Entre ellas destaca la eliminación de la música durante todo el campeonato, de modo que el único sonido presente en el recinto será el generado por los propios asistentes mientras disfrutan de la experiencia gastronómica y de ocio.

Asimismo, la organización ha rediseñado la operativa de accesos y circulación respecto a la edición anterior. El recinto contará con un mayor número de salidas y una nueva distribución estratégica de las mismas con el objetivo de favorecer una evacuación más fluida del público y evitar concentraciones en aquellos puntos sensibles para el vecindario.

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"Somos valencianos, Valencia es nuestra casa, y queremos que siga siendo un referente de convivencia entre la actividad de la ciudad y el disfrute de los grandes eventos. Nuestro compromiso es demostrar que es posible ofrecer una propuesta gastronómica de primer nivel respetando el entorno”, concluye el cofundador.