València se niega a hacer el censo de personas "sintecho" que le propone el Gobierno

El PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València ha denunciado que el equipo de gobierno de la ciudad, presidido por María José Catalá y formado por PP y Vox, "se niega a hacer el censo de personas sin hogar" en la capital valenciana "para ocultar que los datos se han disparado". Así lo ha expuesto la edil socialista Maite Ibáñez, que ha denunciado que el ejecutivo de Catalá "se ha negado a que el Ayuntamiento de València participe en el censo de personas sin hogar que impulsa el Ministerio de Derechos Sociales anualmente en colaboración con la Universitat de València, entidades y ONG".

"Esta negativa, trasladada a través de una carta, se produce justo cuando el número de personas sin hogar y de asentamientos se ha disparado en la ciudad, según los últimos recuentos", ha asegurado Ibáñez, que ha considerado "vergonzoso que el Ayuntamiento de València, por primera vez en su historia, se niegue a participar en la elaboración del censo de personas sin hogar".

Asimismo, la representante del PSPV-PSOE ha apuntado que esa decisión es "una medida que continúa los ataques de este gobierno contra las personas más vulnerables". "El único objetivo de esta decisión de María José Catalá es esconder el brutal incremento de personas sin hogar, de asentamientos y de familias y menores en la calle que se ha producido durante sus tres años al frente del Ayuntamiento", ha remarcado Maite Ibáñez, que ha subrayado que esa es "una realidad que Catalá piensa que puede ocultar pese a que los ciudadanos pueden observarla directamente en las calles de la ciudad".

València hará uno propio

La concejala socialista ha comentado que en su misiva, el consistorio, "no solo descarta la colaboración para elaborar este censo oficial, sino que, además, asegura que lo elaborará directamente y remitirá los datos posteriormente". "Lo que queda claro en la carta es que el Ayuntamiento está utilizando una excusa para que no afloren los demoledores datos de personas sin hogar que se están registrando como consecuencia de la negligente gestión de Catalá", ha insistido Maite Ibáñez.

La edil ha añadido que "la negativa a participar en el censo de personas sin hogar llega ahora, cuando el PP y Vox han vuelto a rescatar el estanque bajo el puente en el río Turia para impedir que las personas sin hogar puedan pernoctar". "Es un gesto de aporofobia que ya tiene precedentes, porque en Madrid, donde también gobierna el PP, han ordenado a los equipos de limpieza que no notifiquen previamente a las personas sin hogar para poder tirar sus enseres", ha añadido Ibáñez.

"De qué poco le ha servido a Catalá estar la semana pasada con el Papa si cuando tiene que ayudar a las personas que viven en la calle, les da la espalda y les niega la atención que necesitan", ha criticado la concejala socialista. "Le recordamos al PP y Vox que el recuento se hace con voluntarios de las ONG y entidades a través de la coordinación de la Universitat de València", ha precisado Ibáñez, que ha considerado que "anular esta participación, como está haciendo el PP, en el fondo nos lleva a querer borrar un sector de la población sin recursos que cada vez preocupa más la ciudadanía".

Los datos

Desde el PSPV-PSOE han expuesto que según los últimos datos de sinhogarismo en la ciudad de València, las peticiones de atención que han hecho los vecinos han pasado de 157 a 400, un crecimiento del 60 por ciento que "demuestra que María José Catalá tiene una ciudad insolidaria y una ciudad de aporofobia que no queremos".

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Asimismo, han apuntado que "entre 2022 y 2025, el número de personas en asentamientos e infravivienda ha aumentado un 25 por ciento, al pasar de 1.073 a 1.342, con un incremento más acusado en el caso de las familias, que han crecido un 44,58 por ciento".