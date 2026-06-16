Adjudican la rehabilitación del refugio de la Guerra Civil de Massarrojos, cerrado desde hace tres años

El Ayuntamiento de València ha adjudicado el contrato de suministro y obras de adecuación lumínica del refugio antiaéreo de Massarrojos (Pobles del Nord) a Estudio Iluminación S.L., por un importe de 45.971 euros (IVA incluido) y con un plazo estimado de ejecución de cuatro meses, con vistas a su reapertura a finales de este año. El objetivo es la sustitución de los equipos de iluminación del refugio por modelos específicamente diseñados para ambientes de alta humedad y salinidad, restituyendo la funcionalidad del espacio y permitiendo su visita en condiciones de seguridad. Hay que señalar que el refugio lleva cerrado desde hace más de tres años precisamente por los problemas de las instalaciones y el desprendimiento de baldosas de la bóveda.

“Con esta inversión, garantizamos la durabilidad de la actuación y salvaguardamos los valores patrimoniales del monumento, al tiempo que recuperamos uno de los principales recursos culturales de la pedanía de Massarrojos, poniéndolo de nuevo al alcance de la ciudadanía”, ha explicado el Delegado de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno. El monumento, muestra representativa del patrimonio histórico militar de la Guerra Civil española, está declarado Bien de Relevancia Local en virtud de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano.

Las obras comprenden la sustitución del alumbrado existente por luminarias LED con carcasa de acero inoxidable, la renovación de las bandejas de iluminación en mal estado como consecuencia de los problemas de humedad, la revisión del sistema de iluminación de los paneles informativos, la sustitución del alumbrado de emergencia, la inspección del sistema de ventilación, la revisión de los sistemas de apertura de las puertas de acceso y de salida de emergencia, así como el afianzamiento de la bóveda de ladrillo en el acceso al refugio antiaéreo y la consolidación de las baldosas cerámicas sueltas.

Patologías existentes

El refugio, ubicado entre la calle Benet Bosch y la plaza del Soñador de Massarrojos, fue concebido y equipado técnicamente en su día como un sótano convencional, pese a presentar un comportamiento ambiental propio de una cavidad subterránea natural, con un microclima muy activo derivado de la composición calcárea del terreno. Está situado en un antiguo barranco, a una profundidad media de nueve metros, donde la humedad y, sobre todo, la condensación son generalizadas, provocando la corrosión acelerada de los equipos, un problema que persiste y que compromete la operatividad del citado espacio.

Así, desde la finalización y la recepción de las obras de rehabilitación del refugio de Massarrojos, en diciembre de 2020, se han venido produciendo diversas patologías en la instalación de iluminación, que han afectado prácticamente a todas las luminarias. Los daños son especialmente graves en la zona con mayor humedad, donde en algunos casos la corrosión ha dañado completamente las luminarias. La sustitución de las lámparas afectadas no ha sido suficiente para detener el problema, llegando incluso a producirse un apagón total de la instalación, que se extendió también a las luminarias de emergencia.

Refugio de Massarrojos, pendiente de rehabilitación. / Levante-EMV

Este deterioro se agravó a medida que las averías eléctricas provocaban interrupciones en el suministro y, en consecuencia, afectaban al sistema de climatización. Mientras que en mayo de 2022 se detectaron las primeras incidencias tras un periodo de fuertes lluvias, al año siguiente se produjo una avería crítica en la mayor parte de los focos que conforman la instalación. Con carácter paralelo, se advirtió un segundo problema, consistente en el desprendimiento de las baldosas de la bóveda de la entrada oeste del refugio, con el consiguiente riesgo para los visitantes, decretándose su cierre por motivos de seguridad.

Para comprender adecuadamente el fenómeno y determinar una solución viable, el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico recurrió a técnicos especializados en la gestión y musealización de cuevas visitables, como por ejemplo las Coves de Sant Josep, en la Vall d’Uixó, identificándose como origen del problema las constantes humedades generadas por la tipología del edificio y su ubicación en un entorno bastante agresivo.

Trabajos concretos a realizar

A la vista de lo anterior, el pasado 22 de diciembre la Delegación de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales encargó la redacción del proyecto de adecuación lumínica del refugio de Massarrojos a Globalvent Ingeniería y Proyectos S.L., por un importe económico de 6.654 euros (IVA incluido). En relación con las instalaciones de alumbrado, el proyecto técnico prevé la sustitución de los actuales proyectores de luz, al presentar un avanzado estado de deterioro y de oxidación. Asimismo, se llevará a cabo la revisión y la renovación de las luminarias de emergencia, los paneles informativos y de los ventiladores instalados.

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Igualmente, se adoptarán medidas de protección frente al riesgo de desprendimiento de ladrillos y mortero en el tramo abovedado del acceso al refugio desde la plaza del Soñador y se procederá a la reposición de los ladrillos de uno de los peldaños del tramo de escalera, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios. El resto de la instalación eléctrica en baja tensión, incluyendo cuadros de mando, las canalizaciones y el cableado, se mantendrá en su estado actual, al considerarse funcionalmente apta para el servicio previsto, primando en todo momento la conservación y el mantenimiento integral del refugio.