València inicia la mejora del entorno del ficus monumental del Parterre y sus accesos

La Concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de València ha iniciado las obras de mejora del entorno del ficus monumental ubicado en el Parterre y los accesos al jardín. Tal y como ha explicado la concejala de Parques y Jardines, Mónica Gil, “la actuación va a garantizar la supervivencia de uno de los árboles más emblemáticos de la ciudad y vamos a mejorar, además, los accesos a este jardín histórico”.

La intervención responde a la necesidad de solucionar los problemas que afectan al sistema radicular del ficus, catalogado como árbol monumental, cuya expansión se encuentra limitada por el actual muro perimetral del jardín. Para ello, se ampliará el cerramiento en la zona del ficus con el objetivo de favorecer su correcto desarrollo y se sustituirán las luminarias que actualmente inciden directamente sobre el árbol por las luminarias originales del jardín, una medida que contribuirá a mejorar las condiciones del ejemplar.

La concejala de Parques y Jardines ha destacado que "con esta actuación compatibilizamos la conservación del patrimonio histórico y natural con la mejora de los espacios porque estamos protegiendo uno de los árboles más singulares de València y facilitamos el disfrute del Parterre por parte de la ciudadanía”.

Acondicionamiento general

Las mejoras incluyen dos nuevas rampas de acceso, con lo que se facilitará así la entrada al jardín a personas con movilidad reducida desde ambos extremos. Gil también ha explicado que “para la adecuación de este jardín se van a recuperar y reutilizar parte de los elementos originales como la verja perimetral, la piedra superior del murete y parte de la escalinata existente, respetando los valores patrimoniales de un enclave declarado Bien de Relevancia Local (BRL) de la ciudad”.

El proyecto de la Concejalía de Parques y Jardines, cuyas obras tienen una duración aproximada de tres meses, ha sido desarrollado en coordinación con la Comisión Municipal de Patrimonio, que ha informado favorablemente.

“Nuestro objetivo es que cualquier persona pueda disfrutar de los jardines históricos de la ciudad en igualdad de condiciones, sin renunciar a la protección de su valor patrimonial", ha concluido la edil.

Noticias relacionadas

Como ya ha informado este periódico, en el plan de recuperación del ficus monumental también se incluye el derribo del quiosco-bar que hay en las inmediaciones, justo enfrente del Palacio de Justicia, que lleva cerrado varios años y en estado de semiabandono. Con todo ello, se quiere mejorar el entorno del gran árbol monumental, que recientemente sufrió también la rotura de una gran rama causando cuatro heridos.