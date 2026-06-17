Catalá impulsa un plan para transformar el frente litoral de València

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado que este viernes comenzará la tramitación de un ambicioso plan para renovar urbanísticamente la fachada marítima de València. Durante su intervención en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, la primera edil ha explicado que el ayuntamiento pondrá en marcha un Plan Especial del Frente Litoral que abarcará cinco kilómetros de largo por uno de largo, desde el futuro parque de Desembocadura hasta la playa de la Patacona, es decir, el límite con la vecina Alboraia.

El Ayuntamiento de València, que llevaba tiempo anticipando una renovación del paseo marítimo, trascenderá la intervención puntual y abordará una reflexión urbanística integral “sobre una de las áreas con mayor capacidad de transformacion en valencia, sobre todo despues del PAI del Grau y el Parque de Desembocadura”, ha dicho la alcaldesa.

El anunciado Plan Especial incluirá estrategias de regeneración urbana en Cabanyal, Malva-rosa y Natzaret, incorporará la renovación del paseo marítimo con criterios de sostenibilidad adaptados a la nueva realidad climática y se planteará desde una visión amplia de ciudad en su conexión con el mar y con l’Albufera.

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“La finalidad es construir una visión de conjunto con perspectiva a largo plazo que permita orientar las decisiones urbanísticas de todo el litoral y consolidar un modelo mejor conectado con su fachada marítima, empezando por el PAI del Grau, cuya exposición pública finaliza en julio”, ha avanzado la primera edil de València.