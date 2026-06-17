La Delegación del Gobierno despliega la bandera LGTBI por el Día Internacional del Orgullo
Pilar Bernabé subraya el compromiso del Gobierno con la igualdad frente a "las administraciones gobernadas por las derechas intolerantes"
Redacción Levante-EMV
La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha desplegado la bandera LGTBI en la fachada de su sede, en el Palacio del Temple, con motivo del Día Internacional del Orgullo que se celebra el 28 de junio, aunque en València se conmemora el próximo sábado. Este acto ha sido presidido por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, acompañada por representantes de asociaciones LGTBI.
Bernabé ha reiterado “el compromiso del Gobierno con la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI y la defensa de sus derechos tanto a nivel nacional como internacional”. En esta línea, ha subrayado que “España es uno de los países con mejor entorno legal y político en cuanto a la protección de los derechos de las personas LGTBI”. El despliegue de la bandera LGTBI, ha dicho Bernabé, “es una muestra más del apoyo institucional al colectivo, a su lucha y a la conquista de sus derechos".
Este acto es un apoyo y un compromiso, es esa comunión de las administraciones con un colectivo que siempre ha necesitado de las administraciones para poder seguir avanzando y seguir creciendo. En definitiva, ha subrayado, “es respeto y es apoyo”.
Frente a esto, ha manifestado, “las administraciones gobernadas por las derechas intolerantes se niegan a desplegar la bandera, señalan al colectivo LGTBI y no quieren ejercer un compromiso que les va implícito en el hecho de gobernar. Porque gobernar es comprometerse con el resto de la gente y comprometerse también con los colectivos que más sufren”.
La Delegación del Gobierno acogerá esta tarde el acto institucional del Orgullo en donde participaran diversas asociaciones del colectivo LGTBI. “La Delegación se convertirá -ha indicado Bernabé- en un espacio refugio, ese espacio que acoge a la pluralidad y a la diversidad”.
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