Un hombre se cuela en el parque de bomberos de Benimaclet, roba un coche y lo empotra en una escalera

El Parque Norte de Bomberos de València, ubicado en el barrio de Benimaclet, fue el escenario de una concatenación de delitos perpetrados poco antes de las 11 de la noche de este martes por un hombre quien, aprovechando la ausencia de todos los trabajadores porque se encontraban atendiendo un incendio en una vivienda, se coló en las instalaciones, robó las pertenencias de los bomberos, sustrajo las llaves del coche de uno de ellos y, al intentar sacarlo del lugar, lo acabó empotrando en unas escaleras que acceden al sótano.

Según explican desde el Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPLB), mientras se llevaba a cabo el despliegue completo requerido para sofocar las llamas que afectaban a parte de un domicilio en la ciudad, las cámaras del centro de comunicaciones detectaron que un individuo accedía al interior del parque, que había quedado sin vigilancia. Al detectar la intrusión, la central de vigilancia del barrio de El Carmen avisó a la policía que se personó en el lugar y acabó deteniendo al ladrón.

El intruso, que aún se encontraba deambulando por el parque de bomberos a la llegada de la policía, iba sin camiseta y mostraba un comportamiento alterado dando explicaciones un tanto confusas acerca de por qué estaba en el parque. Al poco tiempo, los bomberos retornaron a su sede y fue en ese momento cuando uno de los trabajadores se percató de que le faltaba la chaqueta de su taquilla en la que guardaba las llaves de su coche privado, y que fue hallada en el interior del vehículo junto con el teléfono móvil del arrestado.

Personal bajo mínimos

Fuentes municipales aseguran que la intervención en este allanamiento y robo fue la correcta y que la cadena de intervención culminó con la detención del supuesto ladrón. Sin embargo, el sindicato de policías locales y bomberos achacan a la falta de personal y a la "pérdida la figura del bombero que se queda en el parque atendiendo las llamadas y asegurando las instalaciones cuando sale el resto de la dotación" y además señalan que "las puertas y cancelas de la mayoría de los parques están en mal estado y no cierran correctamente dejando a las instalaciones sin protección cada vez que las dotaciones salen a un servicio".

Noticias relacionadas

Uno de los aspectos que más preocupan a los bomberos es "el mínimo de cabos que habrá este verano en la ciudad de València" que califican de "despropósito". Detallan que en las zonas de Campanar y Parque Norte, "la gran mayoría de los días —salvo que haya pre emergencia 3 por incendio forestal— solo habrá ocho cabos en toda la ciudad". Esta situación "impide completar el tren de salida exigido para un incendio de vivienda: el vehículo de altura no podrá salir, y muchos servicios no podrán actuar con mando, es decir, no se podrán prestar desde esos parques".