PRIDE València 2026: agenda de actividades del Orgullo LGTBIQA+

València está lista para acoger su mes del Orgullo más especial. Normalmente se celebra durante la última semana de junio para coincidir con el 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBIQA+, pero este año València tiene más purpurina que nunca al ser la sede de los Gay Games. Este evento es una de las citas internacionales más grandes para la diversidad, inclusión y respeto en el deporte y que este año se celebra en València.

Y aunque la celebración anual del Orgullo se haya reprogramado para no coincidir con el macroevento, no faltarán los eventos durante casi tres semanas para despedir junio y el Orgullo 2026 por todo lo alto.

Manifestación del día del Orgullo LGTBIQA+

La manifestación es el acto central del Orgullo, que se celebrará el sábado 20 de junio comenzando a las 19:30 horas desde el Puente de la Exposición y teniendo como meta la plaza del Ayuntamiento. Con el lema "Pels teus drets, actua!" (¡Por tus derechos, actúa!), supone el gran acto de la celebración del Orgullo, que no tendrá posterior fiesta, por parte de Lambda que ya declaró que no tendría nada que ver con la programación oficial del Ayuntamiento de València.

Aún así, la programación de Lambda ya está en funcionamiento desde el 11 de junio con diferentes actividades informativas además de audiovisuales, culturales y musicales que culminarán con la ya mencionada manifestación.

"La meta que compartimos", agenda oficial Orgullo València 2026

La agenda oficial del Orgullo València 2026 se presenta con orgullo y diversidad, pero sobre todo con un camino que recorrer hacia una meta común con la que presentan su lema de este año "La meta que compartimos".

La programación del Ayuntamiento de València comenzará el 19 de junio con un photocall en la Plaza del Ayuntamiento y una exposición Queer sobre identidades artísticas contemporáneas en el Museu de la Ciutat. Le seguirán pre-eventos a las puertas de los Gay Games que refuerzan a València como ciudad del running con una carrera (The International Rainbox Memorial Run) que busca homenajear a los fallecidos en los Gay Games por causa del VIH/SIDA o cáncer, a la que le seguirá una exposición de Edredones con la misma finalidad.

Es así que el 27 de junio tendrá lugar la ceremonia de inauguración de los Gay Games XII València 2026 en el Estadi Ciutat de València a las 19:30 horas. Con ello se le dará el pistoletazo de salida a una cita multideportiva internacional clave que trae consigo una intensa agenda cultural hasta su ceremonia de clausura el 4 de julio en el Pabellón de la Fuente de San Luis (La Fonteta). Ambas ocasiones contarán con la actuación de cantantes españolas como Mónica Naranjo, Soraya Arnelas y Nebulosa además de personalidades del colectivo como Choriza May y Suri junto a muchos artistas más.

Es así que los eventos de este año para el Orgullo 2026 de València están organizados en torno a la especial ocasión que son los Gay Games XII para la ciudad. Entre dichas actividades programadas se encuentran diferentes charlas, pop-up musicales con además el Festival de Bandas y a su vez el Festival de Cors, el Festival Pride in Motion en la que se emitirán productos audiovisuales de temática LGTBIQA+ y hasta un Queer Fashion Show en los jardines del Turia. Todo ello dentro de la programación del Ayuntamiento de València para este Orgullo que puedes consultar en su totalidad en su página web.