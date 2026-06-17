El puente de las Flores pasará todo el verano con las plantas muertas

El Pont de les Flors-Rita Barberá presenta un estado desolador: flores marchitas y plantas secas en pleno mes de junio. Una situación que no mejorará hasta septiembre. El Organismo Autónomo Municipal de Parques, Jardines y Biodiversidad Urbana adjudicó el contrato de suministro de planta para la renovación integral del puente el pasado 7 de mayo y el contrato, firmado a mediados de mayo, no prevé la ejecución efectiva ni la entrega de los suministros hasta el mes de septiembre. Es decir, este símbolo floral de la ciudad pasará todo el verano convertido en un erial de plantas secas.

Desde la concejalía de Parques y Jardines, comandada por Mónica Gil, de Vox, han confirmado que, aunque la licitación y adjudicación de los geranios, sustratos, material de riego y macetas está firmada el 20 de mayo, “en un ejercicio de responsabilidad y de buena gestión de los recursos públicos, no se van a reponer durante el verano porque en época estival no se planta porque las flores/plantas se mueren”. Y añaden. “Es algo que ocurre todos los años debido a las temperaturas del verano, la flor sufre. En el mes de septiembre se sustituirán las plantas”.

Por su parte, la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, ha observado cierta ironía en que el Pont de les Flors-Rita Barberá, “estandarte de la política de fachada y apariencia del PP”, esté más marchito “que el propio gobierno municipal”. “Hoy hemos descubierto que hasta el mes de septiembre no se repondrán las flores del puente, es decir, que pasaremos todo el verano con las flores muertas y las plantas secas”, ha dicho la valencianista.

El puente de las Flores-Rita Barberá con las plantas en mal estado / Levante-EMV

Desde Compromís también han querido subrayar los antecedentes: “Cuando el PP estaba en la oposición, bajo el gobierno de Joan Ribó, los populares hicieron bandera del mantenimiento de jardines como arma política. Hoy, con el PP de nuevo en el gobierno, es su propio puente emblemático el que se deja marchitar durante tres meses enteros, en pleno verano, cuando la ciudad recibe más visitantes y el contraste entre el abandono y la postal turística resulta más evidente. “Catalá nos daba lecciones de mantenimiento cuando estaba en la oposición y se erigía en la abanderada de la imagen del abandono. Así que el mejor lugar desde el que puede servir a València es volver a la oposición”, sentencia Robles.

Robles también destaca que la situación es consecuencia de haber dejado las políticas verdes en manos de Vox, una formación “negacionista del cambio climático”. “Catalá es tan irresponsable que dejó las políticas verdes en manos de quienes niegan la evidencia científica. La responsable es ella, que ha asumido como propias esas tesis y ahora quien lo paga es la ciudadanía. El resultado es un Jardí del Túria con un mantenimiento deficiente y una solución que pasa por privatizarlo: el manual neoliberal perfecto”, denuncia la portavoz valencianista.

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El contrato adjudicado por el organismo autónomo de Parques y Jardines, por un importe de 25.410 euros para el suministro de planta, sustrato, jardineras y material de riego, fija expresamente que la ejecución efectiva y la entrega de los productos se realizará durante el mes de septiembre de 2026, pese a que la adjudicación se resolvió a comienzos de mayo. Tres meses y medio de margen entre la adjudicación y la reposición efectiva de las plantas en uno de los espacios más fotografiados y visitados de la ciudad. En Vox defienden que cambiar las plantas ahora sería “una irresponsabilidad”.