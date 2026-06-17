Salvar el ficus del Parterre de València: el árbol monumental que sobrevivió a dos guerras, una riada y una gasolinera

El ficus del Parterre no es solo uno de los árboles más emblemáticos de València. Con más de 170 años de historia, un tronco de casi 13 metros de perímetro y una copa que supera los 35 metros de diámetro, está considerado uno de los ejemplares monumentales más imponentes de la ciudad.

Así que la Concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de València ha iniciado las obras de mejora del entorno del histórico ficus situado en el Parterre, así como de los accesos al jardín. Según ha explicado la concejala de Parques y Jardines, Mónica Gil, "esta actuación permitirá garantizar la supervivencia de uno de los árboles más emblemáticos de la ciudad y, al mismo tiempo, mejorar los accesos a este jardín histórico".

La intervención responde a la necesidad de solucionar los problemas que afectan al sistema radicular del ficus, cuya expansión se ve limitada actualmente por el muro perimetral del jardín: "Compatibilizamos la conservación del patrimonio histórico y natural con la mejora de los espacios porque estamos protegiendo uno de los árboles más singulares de València y facilitamos el disfrute del Parterre por parte de la ciudadanía", aclaran desde el consistorio.

El histórico ficus del Parterre de València, situado en el corazón de los jardines / Levante EMV

Recuperar el ficus

Para favorecer su desarrollo, se ampliará el cerramiento en el entorno del ejemplar y se sustituirán las luminarias que ahora inciden directamente sobre el árbol por las originales del jardín, una medida destinada a mejorar sus condiciones de conservación ya que sin espacio para expandir sus raíces, el ficus tampoco puede desarrollarse en condiciones adecuadas.

El proyecto contempla también la construcción de dos nuevas rampas de acceso, que facilitarán la entrada al jardín a las personas con movilidad reducida desde ambos extremos. La concejala de Parques y Jardines, Mónica Gil, ha explicado que la actuación permitirá "recuperar y reutilizar parte de los elementos originales, como la verja perimetral, la piedra superior del murete y parte de la escalinata existente", con el objetivo de preservar los valores patrimoniales de este enclave, declarado Bien de Relevancia Local (BRL).

El tronco talado del histórico ficus situado en el Parterre / Francisco Calabuig

¿Cómo llegó allí?

El ejemplar nació después de que su semilla se colara, por error, entre las de los 47 magnolios plantados en 1852 para bordear el jardín de la plaza Príncipe Alfonso.

Aquel espacio ajardinado surgió sobre los terrenos liberados tras el derribo de varias manzanas de viviendas ordenado por el mariscal Louis-Gabriel Suchet durante la ocupación napoleónica de València, entre el 14 de enero de 1812 y el 5 de julio de 1813. Junto a los magnolios se plantaron también dos araucarias, pinos canarios y dos metrosideros, en el origen de uno de los jardines históricos más singulares de la ciudad. De hecho, el propio espacio se encuentra en la parte más honda de la ciudad, donde la riada alcanzó hasta 2'80 metros, cuya progresiva deshidratación del suelo está alterando la vida de los grandes ejemplares que allí viven.

La actual plaza de Alfons el Magnànim nació como plaza de la Aduana en 1812 y, desde entonces, ha ido cambiando de denominación al compás de los vaivenes políticos de cada época: Milicia Nacional, entre 1841 y 1844; Juan Álvarez Mendizábal, entre 1868 y 1874; Príncipe Alfonso, en varias etapas entre 1857 y 1931; Wilson, entre 1918 y 1923; Ausiàs March, entre 1931 y 1939; y, finalmente, Alfons el Magnànim, denominación que conserva desde 1939.

Jardines de la Glorieta / Germán Caballero

Una plaza de toros

En aquella antigua plaza de la Aduana llegó a instalarse incluso una plaza de toros, visible en el plano de 1831, una muestra más de las muchas vidas urbanas que ha tenido este enclave histórico de València.

Así que el ficus del Parterre de València no solo ha sobrevivido al paso del tiempo, a varias guerras y a la riada, también resistió a uno de los episodios más polémicos de la historia reciente del jardín como es la instalación de una gasolinera en su entorno.

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Aquel surtidor, presión urbana sobre un jardín histórico, alteró durante años la imagen y las condiciones del histórico árbol ya que amenazaba la salud de sus raíces. Tras años de reivindicaciones y un acuerdo alcanzado en 2019, la gasolinera fue finalmente desmantelada en agosto de 2023 y desapareció. Ahora esperamos que este árbol siga con su larga vida.