València cuenta con una nueva plaza: la dedicada a Teresa Navarro

Con una exuberante vegetación y un parque infantil en el centro, València cuenta con una nueva plaza en su callejero. Ubicada en el barrio de Campanar, la plaza Teresa Navarro ha sido inaugurada oficialmente este miércoles.

Navarro fue una figura clave por los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. No en vano, fue la primera Defensora de las Personas con Discapacidad en València, una figura que no existe en ninguna otra parte de España y que ejerció hasta su fallecimiento el pasado mes de diciembre.

Ahora, quien luchó por "derribar barreras, promover la igualdad de oportunidades, la inclusión social y dar voz" a las personas con discapacidad tiene un enclave con su nombre tras la celebración de una emotiva ceremonia de inauguración organizada por la Fundación Teresa Navarro de la Comunitat Valenciana cuya misión es la de crear viviendas para personas con discapacidad, hogares donde puedan vivir con independencia, dignidad y autodeterminación.

En el acto inaugural han participado miembros del patronato de la fundación, como Tomás Coronado, presidente de la entidad y marido de Navarro, y la primera teniente de alcalde y concejala de Hacienda y Presupuestos, María José Ferrer San Segundo. Para Coronado esta celebración supone el "reconocimiento público a una trayectoria marcada por la lucha por la inclusión, la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad y de quienes más lo necesitan, valores que continúan inspirando el trabajo de nuestra fundación".

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Mapa de la ubicación de la plaza Teresa Navarro en València.

El legado de Teresa Navarro continúa vivo gracias a su fundación y al camino iniciado con su trabajo como defensora de las personas con discapacidad. Tras su fallecimiento, la jurista Gemma Mas tomó su relevo en julio de 2025.