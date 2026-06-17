València entra en el top 70 mundial de la innovación europea

La ciudad de València es prueba de como los diferentes ecosistemas pueden convivir unos con otros. En caso del urbanismo y la naturaleza no hay más que ver la cantidad de parques y espacios verdes que alberga la ciudad, no por nada fue nombrada como Capital Verde Europea en 2024 por espacios como el Jardín del río Túria y sus proyectos nuevos corredores verdes como el futuro Paseo García Lorca.

Pero desde otra perspectiva también hay que tener en cuenta los ecosistemas emergentes, que hace referencia a la innovación, empresas emergentes (startups) y tecnología de una zona. València se ha consolidado en este aspecto de forma exponencial en los últimos años alcanzando un valor de 3.100 millones de dólares. Es este mismo emprendimiento lo que le ha valido para conseguir estar entre los 61 y 70 mejores ecosistemas emergentes del mundo según el Global Startup Ecosystem Report (GSER) 2026.

València dentro del top 70 mundial del Global Startup Ecosystem Report (GSER)

El informe Global Startup Ecosystem Report (GSER) se trata del informe global sobre el ecosistema de startups más completo y práctico del mundo realizado por Startup Genome, líder mundial en investigación y consultoría en políticas de innovación, que ha publicado hoy 17 de junio su versión de 2026 en ViVatech, el mayor evento de innovación tecnológica y startups europeo, en París.

Su última versión reconoce a València en el top 70 mundial, habiéndose situado en 2024 entre los 91-100, como uno de los ecosistemas con mayor proyección en madera de innovación y crecimiento internacional. Ahora mismo València se posiciona como la tercera ciudad española en ecosistemas innovadores después de Madrid y Barcelona, sucesivamente.

La concejala de innovación, Paula Llobet, asegura que València "ya no es solo una ciudad con potencial innovador, sino un ecosistema reconocido internacionalmente por su capacidad de crecer, atraer talento y generar oportunidades empresariales". Y es que uno de los puntos en los que València ha mejorado respecto al año pasado es en el talento asequible y en el dinamismo de la financiación. Consigue meterse además entre los 35 ecosistemas europeos principales en la actividad relacionada con la IA, pilar fundamental del ecosistema emprendedor valenciano actual, y asimismo entre los 50 más destacados en fortaleza y retención de talento.

El ecosistema valenciano en continuo desarrollo

Actualmente València cuenta con casi 1.700 empresas emergentes en activo y más de 20.000 empleos vinculados a la economía innovadora, confirmando una trayectoria de crecimiento sostenido y especialización en tecnologías de alto valor añadido basada en la colaboración entre administraciones, universidades, empresas, startups e inversores.

Su desarrollo internacional también ha sido un factor destacado gracias a iniciativas valencianas como València Innvoation Capital, Startup València y eventos tales como el València Digital Summit, que supuso un impacto de 26 millones de euros para València en su edición anterior y atrayendo inversiones valoradas en cientos de millones para las startups participantes.

Se destaca además en la versión de 2026 del informe GSER la relevancia de la IA, datos, tecnologías de la salud y la industria del videojuego como algunos de los principales motores del desarrollo valenciano en innovación. Todo gracias a apoyarse en profesionales cualificados, un sólido sistema emprendedor, la capacidad para atraer inversión y unas políticas públicas enfocadas en promover el desarrollo económico y bienestar social.

Y sobre todo, el esfuerzo por hacer crecer a València y las oportunidades que la ciudad brinde a las empresas emergentes para que se queden en la ciudad y se conviertan en referentes globales atrayendo la atención internacional. "Estamos construyendo las condiciones para que el próximo gran caso de éxito europeo pueda surgir desde nuestra ciudad”, concluye Paula Llobet.