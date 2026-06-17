València iluminará los pasos inferiores de los 17 puentes del jardín del Turia

El Ayuntamiento de València está trabajando con la Fundación Trinidad Alfonso para iluminar los 17 puentes de la ciudad y de este modo “dar mayor seguridad a deportistas y ciudadanía”, según ha explicado hoy la alcaldesa, María José Catalá, en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea. La actuación iluminará los pasos inferiores y renovará el alumbrado ornamental para poner en valor los puentes históricos y emblemáticos.

Catalá ha vinculado este anuncio al proyecto de su gobierno para conservar y poner en valor el jardín del Turia, con una inversión de 58 millones de euros, que incluye la limpieza y reposición del mobiliario, la creación de la figura del guardaparques, la rehabilitación de los tramos X y XI –con la creación de un estanque– o la construcción del segundo Gulliver en el entorno de la estación de autobuses.

Todo ello se acompañará del impulso al carril running con una ampliación del trazado en dirección al mar –que ya ejecuta la Fundación Trinidad Alfonso– y el acuerdo para iluminar los pasos inferiores de los puentes.

Y relacionado con la dotación verde de la ciudad, la alcaldesa ha vuelto a reivindicar la planta viaria del rebautizado Passeig García Lorca, un paseo de más de 80.000m2 con el 88% destinado a zona verde, peatonal y ciclista. Frente a la movilización vecinal que recela de los carriles para tráfico privado, Catalá ha defendido la necesidad de dar servicio a los 17.000 nuevos vecinos que acogerá la zona sur de la ciudad.

Noticias relacionadas

“En esta zona se están construyendo y están previstas 8.300 nuevas viviendas. Va a haber 420.000 metros cuadrados de zonas verdes, y más de 260.000 metros cuadrados a nuevo suelo dotacional, para colegios, centros sociales y culturales, centros sanitarios o espacios deportivos. El Passeig García Lorca será el gran eje verde vertebrador de los barrios del sur; el Ayuntamiento no debe actuar en corto sino con una visión a largo plazo”, ha argumentado la alcaldesa.