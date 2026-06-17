València tendrá el primer centro público de Inteligencia Artificial de España

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha llegado al Fórum Europa Tribuna Mediterránea con un discurso estructurado en tres partes: herencia recibida, balance de sus tres años de mandato y anuncios de políticas que están por venir. El tercer bloque ha sido breve pero de calado, cantidad no quiere decir calidad. La primera edil ha anunciado una renovación integral de la fachada marítima –no solo del paseo marítimo, como se había especulado– y un segundo proyecto menos material pero muy de actualidad.

“No podemos obviar que nos enfrentamos a una transformación inmaterial. Me refiero a la inteligencia artificial. No es una moda, es el momento que una revolución que lo cambia todo, también el modo de entender la ciudad. El papa en su encíclica ha advertido del riesgo de que la inteligencia artificial desplace al hombre y también su toma de decisiones”, ha recordado Catalá, quien ha dicho compartir el diagnóstico.

Por ello, el gobierno municipal, con el ánimo de evitar que la IA sea controlada por unos pocos, ha decidido coger las riendas de esta revolución nacional y va a lanzar el primer centro público de Inteligencia Artificial aplicada de España. Será un espacio municipal para que empresas, administraciones y centros de investigación apliquen los avances de la inteligencia artificial para dar soluciones a la ciudadanía, según ha contado Catalá durante su discurso en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea.

Además, el Ayuntamiento de València ha firmado una alianza con Microsoft para formar a los residentes de Valècia en el manejo de la inteligencia artificial. Y como su uso plantea claroscuros a diferentes niveles, el consistorio también trabaja con la Fundación Étnor para profundizar en la dimensión ética de la aplicación de la IA. “Hay retos de futuro que siempre afrontaremos con mirada ética y humanística”, ha subrayado Catalá.

Noticias relacionadas

Finalmente, en el mismo ámbito, la alcaldesa ha anunciado que la próxima semana una delegación valenciana se desplazará a Silicon Valley con una agenda cerrada de contactos con las principales compañías mundiales líderes en IA, una reunión, ha dicho Catalá, a la que llegan con los deberes hechos. “Lo que convierte un territorio en una ciudad no es la piedra ni el algoritmo. Vamos a poner a las personas en el centro”, ha cerrado el capítulo tecnológico.