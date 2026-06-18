El cambio climático, foco de debate en València: salud, urbanismo y arquitectura bajo la lupa

Este jueves, la Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) ha impulsado en la sala multiusos de La Harinera un debate sobre la afectación del cambio climático en nuestras vidas, desde la propia salud de las personas, hasta el urbanismo y la arquitectura, pasando por el modelo de ciudad que construimos. Para ello, la Federación vecinal ha contado con una periodista ambiental, Maria Josep Picó; un médico, Francisco Valero; un urbanista, Jorge Gil, y un arquitecto, Rafael Lorente.

En su introducción, María José Broseta, presidenta de la FAAVV, ha planteado buscar una imagen actualizada del origen y consecuencias previsibles del cambio climático. También abordar una de las principales afecciones de las nuevas situaciones climáticas, como es cómo afecta a la salud de todas las personas, y por supuesto, hablar de las medidas fundamentales que tendría que adoptar la Administración a nivel urbanístico para adaptar las ciudades a las circunstancias desfavorables previstas y cómo habría que actuar sobre nuestras propias casas y edificios.

También se ha referido la presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de València a la importancia del medio ambiente y un modelo de ciudad, con la relevancia decisiva de la participación de vecinos y vecinas. “Un modelo de ciudad que esté encaminado a mejorar la calidad de vida de todos y todas, respirar un aire mejor y cuidar a las personas y el entorno, ante todo”, ha dicho.

Los cambios climáticos

Durante la charla se he puesto en evidencia que hace unas décadas las previsiones de las consecuencias del cambio climático hablaban de inviernos cortos y muy fríos, veranos muy cálidos, la práctica desaparición del otoño y de la primavera, periodos de lluvia muy intensos y sequías persistentes, vientos con rachas muy fuertes y subidas del nivel del mar. Desde el punto de vista sanitario se hablaba de la expansión de enfermedades tropicales, entre otros problemas. Así como que el calentamiento del mar por encima de los 27 grados podría dar lugar a ciclones y huracanes.

En los últimos años se han observado cambios meteorológicos que parcialmente se ajustan a estas previsiones. Parece que estamos muy lejos de haber seguido las recomendaciones dadas para luchar contra el cambio climático y la primera exposición de la mesa, a cargo de la periodista ambiental y profesora de Periodismo de la Universitat de València Maria Josep Picó ha trasladado una imagen actualizada sobre las causas y consecuencias del cambio climático.

Por otra parte, una de las principales afecciones de las nuevas situaciones climáticas afecta a la salud: golpes de calor ahora en verano, reforzamiento de enfermedades o aparición y desarrollo de otras nuevas, etc. La segunda intervención, en este caso del médico y activista por la sanidad pública, Francisco Valero, se ha orientado a estos puntos describiendo desde un punto de vista médico cuestiones de prevención y actuación ante los problemas de salud que puedan presentarse, atendiendo a actuaciones tanto de la ciudadanía como las que debe llevar a cabo la Administración.

Jorge Gil, arquitecto urbanista y profesor de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de València, ha hablado de la importancia de tomar medidas desde la Administración para adaptar la ciudad, como la protección de las personas a causa del calor excesivo, las debidas a las fuertes lluvias, o la protección de las costas y de la Albufera.

Por último, Rafael Lorente, arquitecto experto en sostenibilidad en la edificación, se ha referido en concreto a la actuación sobre las viviendas y los edificios cuando ya no es la Administración la única responsable, sino que el vecindario y las comunidades tienen cierto protagonismo. Tanto cuando hablamos de obra nueva como cuando hablamos también de la adaptación de una edificación ya consolidada, con un porcentaje muy alto de casas y edificios con una antigüedad mayor de 50 años en nuestra ciudad y unas calidades en gran parte deficientes. También teniendo en cuenta que muchas de estas viviendas están ocupadas por personas con pocos recursos económicos, lo cual dificulta cualquier plan de rehabilitación.

Una semana de reflexión

Además de este debate sobre cambio climático, la Federación de Asociaciones Vecinales viene desarrollando otras actividades durante esta “Semana Ciudadana”. Como la charla en la que se abordó el valor del movimiento vecinal este martes, con las intervenciones del magistrado y jurista Joaquim Bosch; Susana Ros, ponente de la PNL en reconocimiento al movimiento vecinal en el Congreso de los Diputados; Julio Molina, presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV); Julián Giménez, periodista, y María José Broseta, presidenta de la FAAVV.

En sus intervenciones, los participantes de la mesa de debate destacaron que las asociaciones vecinales son una pieza esencial para la mejora de la sociedad y un pilar de la democracia local. Se habló del importante papel de las asociaciones vecinales como interlocutores con las instituciones en general, así como con los medios de comunicación. También de la necesidad de fortalecer a nivel normativo el papel del asociacionismo vecinal organizado, y de avanzar en una legislación que ponga en valor la participación ciudadana. Así como del papel decisivo de las mujeres en el movimiento vecinal como grandes impulsoras de las transformaciones sociales.

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Este viernes finaliza esta 34ª edición de la Semana Ciudadana de la Federación Vecinal de València, con la entrega de los premios de este año, que se entregarán a Noah Higón, jurista, politóloga, escritora y activista conocida por su labor de divulgación y concienciación sobre las enfermedades raras; Reyes Gallegos, autora y directora del documental "Ellas en la ciudad" que reivindica el papel de las mujeres que construyeron y sostuvieron los barrios obreros desde los años 70, y la Coordinadora Feminista de València, plataforma que agrupa a diversas asociaciones, colectivos y mujeres a título individual para coordinar la acción feminista en la ciudad.