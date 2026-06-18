Día del Orgullo adelantado, reivindicativo y alerta por un posible boicot municipal con las obras de Colón

El Día del Orgullo en València se celebrará este fin de semana para evitar la coincidencia con la apertura de los Gay Games, prevista para el sábado 27 de junio. Es un adelanto por cuestiones de orden y lo es también por desmarcarse de un evento que los organizadores del Orgullo, principalmente el Colectivo Lambda, auspiciaron primero y han acabado desmarcándose después por la marginación que han sufrido de parte del Ayuntamiento de València en la organización del mismo. También los principales clubes gays de la ciudad se han desmarcado oficialmente de los Gay Games por este mismo motivo.

Esa separación se manifestará incluso en las celebraciones de este fin de semana, en las que Lambda lanza una programación separada de la oficial. De entrada, Lambda, col·lectiu LGTBIAQ+ del País Valencià, ha programado una programación variada que durante todo el mes viene invitando a la reflexión, el activismo y la memoria democrática, bajo el lema de este año: «Por tus derechos, actúa». Un grito que apela a la urgencia de movilizarse para defender todos los derechos conquistados ante el avance de los discursos de odio y del fascismo.

Pero el acto central tendrá lugar este sábado, 20 de junio, con la manifestación del Orgull, que comenzará a las 19,30 horas en el Puente de la Exposición y discurrirá por la calle Colón hasta la Plaza del Ayuntamiento. Al término no habrá ninguna fiesta oficial "ante los intentos de pinkwashing del Partido Popular, especialmente en un contexto donde los derechos de las personas LGTBIAQ+ ya han sido atacados, en referencia a los recortes de la ley trans valenciana que PP y Vox modificaron en mayo de 2025". Eso sí, el colectivo invita a toda la sociedad valenciana a sumarse a sus actividades, y de forma multitudinaria a la manifestación.

Boicot en la calle Colón

En este sentido, el concejal socialista del Ayuntamiento de València Javier Mateo ha denunciado un nuevo ataque del gobierno de María José Catalá al colectivo LGTBI después de que haya "forzado el adelanto de las obras de la calle Colón, una decisión que pone en riesgo la celebración de la manifestación del Orgullo prevista para este sábado".

Mateo ha criticado que el gobierno municipal haya decidido acelerar unas obras con afección directa sobre uno de los principales recorridos de la movilización sin prever medidas que garanticen el desarrollo normal de una convocatoria reivindicativa y festiva que lleva años celebrándose con normalidad en la ciudad. “María José Catalá no pierde oportunidad para boicotear cualquier iniciativa del colectivo LGTBI en la ciudad de València. Ese colectivo al que llegó a comparar con una enfermedad, el mismo colectivo al que le robó la organización de los Gay Games por lo que tanto habían trabajado para traerlos a esta ciudad”, ha manifestado.

Mateo ha recordado que el Ayuntamiento retiró la gestión de los Gay Games a los colectivos que habían impulsado la candidatura y que recientemente también eliminó el convenio que tradicionalmente mantenía con Lambda para atender a personas vulnerables y ofrecer asesoramiento laboral, debilitando herramientas de acompañamiento social y apoyo comunitario.

“Ahora pone en riesgo la celebración de la manifestación por motivo del Orgullo de este sábado debido a las obras de la calle Colón. Unas obras que la señora Catalá ha tenido mucha prisa en poner en marcha con el objetivo encubierto de dificultar la manifestación del orgullo. La calle Colón está levantada, está llena de vallas y cascotes, se estrechan varios puntos, lo que hace que no se pueda celebrar con seguridad una manifestación reivindicativa y festiva que se lleva celebrando años”, ha añadido.

Así pues, el PSPV ha reclamado al gobierno municipal que adopte de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar el recorrido del Orgullo y ha exigido que cese una estrategia que, a su juicio, está deteriorando la relación institucional con el colectivo LGTBI y proyectando una imagen de una ciudad menos abierta, menos plural y menos comprometida con los derechos y libertades de todos los vecinos y vecinas.

Programación municipal

Por su parte, la programación del Ayuntamiento de València comenzará este 19 de junio con un photocall en la Plaza del Ayuntamiento y una exposición Queer sobre identidades artísticas contemporáneas en el Museu de la Ciutat. Le seguirán pre-eventos a las puertas de los Gay Games que refuerzan a València como ciudad del running con una carrera (The International Rainbox Memorial Run) que busca homenajear a los fallecidos en los Gay Games por causa del VIH/SIDA o cáncer, a la que le seguirá una exposición de Edredones con la misma finalidad.

Es así que el 27 de junio tendrá lugar la ceremonia de inauguración de los Gay Games XII València 2026 en el Estadi Ciutat de València a las 19:30 horas. Con ello se le dará el pistoletazo de salida a una cita multideportiva internacional clave que trae consigo una intensa agenda cultural hasta su ceremonia de clausura el 4 de julio en el Pabellón de la Fuente de San Luis (La Fonteta). Ambas ocasiones contarán con la actuación de cantantes españolas como Mónica Naranjo, Soraya Arnelas y Nebulosa además de personalidades del colectivo como Choriza May y Suri junto a muchos artistas más.

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Es así que los eventos de este año para el Orgullo 2026 de València están organizados en torno a la especial ocasión que son los Gay Games XII para la ciudad. Entre dichas actividades programadas se encuentran diferentes charlas, pop-up musicales con además el Festival de Bandas y a su vez el Festival de Cors, el Festival Pride in Motion en la que se emitirán productos audiovisuales de temática LGTBIQA+ y hasta un Queer Fashion Show en los jardines del Turia. Todo ello dentro de la programación del Ayuntamiento de València para este Orgullo que puedes consultar en su totalidad en su página web.