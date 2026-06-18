Dispositivo de San Juan en València: 300 policías, 25 toneladas de leña y 4 puntos violeta

El Ayuntamiento de València ha preparado un dispositivo especial para la Noche de San Juan, que cuenta con efectivos de diferentes servicios municipales y delegaciones, para garantizar la seguridad, la salubridad y la movilidad en las playas de la ciudad durante las celebraciones previstas para la noche y la madrugada del 23 al 24 de junio. El operativo específico de seguridad, coordinado por la Policía Local, cuenta con más de 300 agentes del cuerpo policial, que se encargarán de que la noche transcurra con toda normalidad. La mayor parte del contingente, un total de 218 agentes, estarán desplegados en las playas del norte, y los 82 restantes lo harán en las del sur.

En el litoral norte habrá un puesto de mando preventivo (PMP), que agrupará todos los dispositivos de seguridad, Bomberos y Protección Civil, y que estará situado en la conocida como explanada de los delfines del paseo marítimo desde las 20.00 horas del día 23 hasta las 06.00 horas del día 24 y donde se instalará también una carpa que funcionará como punto de coordinación, denuncia o recogida en el supuesto de que algún menor se pierda durante esas horas. Además, el retén de la Policía Local de La Malva-rosa y El Cabanyal estará abierta de manera ininterrumpida. La Policía Local también desplegará drones de vigilancia preventiva tanto en las playas de norte como en las del sur y, así mismo, el operativo contará también con el apoyo de la Unidad Canina de Operaciones Policiales (UCOP) en tareas de vigilancia.

Además, el Grupo de Atención al Maltrato (GAMA) de la Policía Local situará una furgoneta de asistencia con el apoyo de un vehículo de servicio al principio del paseo marítimo, junto al Hotel Neptuno, entre las 22:00 horas y las 4:00 horas de la madrugada.

Cuatro puntos violeta

Desde el Servicio de Igualdad se instalarán también cuatro puntos violeta en las playas de El Cabanyal y La Malva-rosa para ofrecer información, asesoramiento y prevención ante posibles delitos contra la libertad sexual. Los cuatro puntos estarán situados en el paseo marítimo. El primero en el cruce con la calle del Doctor Marcos Sopena frente al Hotel Neptuno. El segundo, en la explanada de las Arenas junto al monumento dedicado a Antonio Ferrandis y la posta sanitaria 3 de Cruz Roja. El tercero, en la estatua de los delfines en el cruce con las calles de la Séquia de la Cadena y José Ballester Gozalvo; y el cuarto, frente el restaurante La Alegría de la Huerta, a la altura de la calle de Vicent la Roda.

Cada punto violeta dispondrá de un equipo formado por tres profesionales con formación especializada en igualdad, violencia machista y atención a víctimas de agresiones sexuales. La función de los puntos violeta es informar a la ciudadanía, realizar tareas de sensibilización y prevención así como ofrecer apoyo, orientación y acompañamiento a cualquier persona que pueda sufrir o presenciar una situación de violencia sexual o sexista durante la celebración.

Por eso, cada dispositivo dispondrá de una carpa identificativa de 3 x 3 metros, iluminación autónoma, material informativo y elementos de difusión de la campaña municipal y se configura como espacios visibles, accesibles y seguros desde los cuales promover una fiesta libre de violencia contra las mujeres.

Las hogueras solo se podrán hacer en las playas del norte de València. / Levante-EMV

Por su parte, desde el departamento de Bomberos se instalará el lugar de mando preventivo en el paseo de La Malva-rosa con una autobomba para actuar de forma inmediata en caso de que se produzca un incendio. Además, la agrupación de voluntarios de Protección Civil instalará una carpa que funcionará en horario de 20:30 a 4:30 horas como lugar de atención y recepción de menores que se hayan perdido.

También se prestará atención especial a las playas del sur, en las que está prohibido encender hogueras. Además de los efectivos del parque de bomberos de El Saler, se movilizará la unidad de drones para vigilar cualquier incidencia que pueda producirse durante la noche y garantizar en todo momento la seguridad del parque natural.

Servicio especial de salvamento

Un dispositivo de socorrismo y asistencia sanitaria de cerca de 60 profesionales atenderán las urgencias en las playas del norte de la ciudad. Así, habrá dos médicos, 5 profesionales de enfermería, 2 personal coordinador, 6 personal técnico de emergencias sanitarias y 44 socorristas. Igualmente se desplegará un centro móvil de operaciones, 2 ambulancias de apoyo vital avanzado, dos ambulancias de apoyo vital básico, 3 vehículos todoterreno y 1 hospital de campaña, que estará abierto de 20 horas del día 23 a las 7 horas de la mañana del día 24. Las cuatro postas sanitarias de las playas del norte también trabajarán de manera ininterrumpida desde las 10.00 horas del día 23 hasta las 07.00 horas del día 24.

Por su parte, en la playa de Pinedo, la posta sanitaria estará disponible desde las 20 horas hasta las 3.00 horas de la madrugada del día 24 con posibilidad de ampliación horaria hasta las cinco de la madrugada en función de la afluencia de gente. Habrá disponibles cuatro socorristas, dos técnicos de emergencias sanitarias y una ambulancia de apoyo vital básico de Cruz Roja.

Este año se repartirán 25 toneladas de leña en San Juan. / Levante-EMV

Más de 25 toneladas de leña

Por otro lado, el Ayuntamiento repartirá más de 25 toneladas de leña que distribuirá en nueve puntos del Paseo Marítimo según el dispositivo especial activado para el suministro, transporte y descarga de esta leña procedente de la poda del arbolado viario municipal.

La concejala de Parques y Jardines, Mónica Gil, ha informado que “la leña, que se repartirá clasificada y troceada en fracciones manipulables, procede de la poda realizada por las brigadas del Servicio de Parques y Jardines y no supone ningún coste adicional porque se realiza dentro de las funciones y con los medios propios de las contratas”.

Este material, apilado durante el invierno en la base de la contrata de mantenimiento de arbolado viario, estará troceado en fracciones, para que pueda ser transportado, descargado y manipulado con mayor agilidad por las brigadas municipales durante la tarde del martes 23 de junio, antes de la llegada masiva de personas a la zona de celebración.

Para el desarrollo de este dispositivo se emplearán 5 camiones de 4 o 5 toneladas, aportados por la contrata de mantenimiento de arbolado viario, que realizarán las descargas en los puntos establecidos. El servicio dispondrá igualmente de 2 personas encargadas y 5 oficiales conductores, además del personal de apoyo previsto en cada punto de reparto, con el objetivo de colaborar en las tareas de descarga y vigilancia de la leña hasta la hora de reparto.

El dispositivo empezará a las 15.30 horas con la carga de los camiones en la base de la contrata. La salida hacia el Paseo Marítimo está prevista a partir de las 16.00 horas, con una frecuencia estimada de salida de un camión cada 20 minutos. La descarga empezará a las 16.30 horas, con la colaboración de la Policía Local, para evitar posibles incidencias durante las operaciones.

Paneles informativos

La concejalía ha previsto que los puntos de apilamiento estén correctamente señalizados y cerrados antes de las 16.30 horas, con el fin de que la descarga pueda realizarse lo más pronto posible y con las máximas garantías de seguridad.

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El Ayuntamiento también instalará paneles informativos con la ubicación de estos puntos de leña y de las zonas de fuegos, así como de los servicios sanitarios, un total de 95 WC químicos que se instalarán en La Malva-rosa, El Cabanyal y Pinedo.