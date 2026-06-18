En Kinépolis, las historias no solo se ven: se sienten con cada uno de los sentidos. Descubre la revolución del entretenimiento este verano en la Comunidad Valenciana.

En Kinépolis hay planes y luego están los planazos.

Vive el cine en Kinépolis.

Si estabas buscando una excusa para enterrarte en palomitas y desconectar del mundo, la cartelera este verano es una auténtica locura. Tenemos de todo y para todos los gustos: desde la nostalgia pura de nuestra infancia hasta el regreso de los directores más grandes de Hollywood.

Echa un vistazo a lo que te espera en la pantalla grande: Para los amantes de la gran ciencia ficción y el drama, dosis de superhéroes y acción, planazo familiar (y para niños grandes) y risas y nostalgia millennial.