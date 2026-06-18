Lambda dice que las obras en Colón afectan al recorrido del Orgull y la Policía Local no ve ningún problema

La asociación Lambda, colectivo LGTBIAQ+ en el País Valencià, ha expresado su “profunda preocupación” por el inicio de las obras municipales en la calle Colón, vía por la que transcurre aproximadamente el 75% del recorrido de la manifestación del Orgull LGTBIAQ+, convocada este sábado, 20 de junio, “sin previa comunicación a la entidad organizadora”.

El pasado viernes representantes de Lambda participaron en una reunión de coordinación con Delegación del Gobierno, Policía Nacional y Policía Local para revisar los aspectos organizativos y de seguridad de la movilización. Los informes presentados fueron favorables y, según cuentan, en ningún momento se les informó de actuaciones que pudieran afectar al recorrido previsto.

Un itinerario que no ha sufrido cambios sustanciales en más de una década, “por lo que era previsible que cualquier actuación prevista en la calle Colón afectara al desarrollo de esta manifestación y era pertinente comunicarla”, señalan las mismas fuentes.

Tradicionalmente, la coordinación institucional y con la entidad organizadora se ha articulado a través de la Concejalía de Igualdad, responsabilidad actualmente de la concejala Rocío Gil. Al inicio del proceso organizativo, Lambda solicitó al Ayuntamiento de València la activación de los mecanismos de coordinación que habían utilizado en años anteriores. “Sin embargo, se nos comunicó que estas funciones ya no las asumiría dicho servicio, y que Lambda tendría que asumir directamente gran parte de las tareas de interlocución, gestión y coordinación necesarias para la celebración del Orgull sin la participación municipal existente en ediciones anteriores”, lamentan.

Lambda ha tenido conocimiento de estas obras por sus propios medios, explican, “y no mediante los canales institucionales que deberían haber funcionado con normalidad. Por parte del ayuntamiento no se ha producido ninguna comunicación previa, ninguna advertencia y hasta este momento ninguna búsqueda de soluciones conjuntas con la entidad organizadora”. Según explican las mismas fuentes, al hacer el recorrido con el voluntariado, unos días después de la reunión celebrada con las autoridades competentes en materia de seguridad, se ha detectado que las obras en la calle Colón afectan de forma directa el desarrollo de la manifestación.

Las obras no afectan únicamente a la movilidad del público asistente, señalan en Lambda, sino que también plantean importantes interrogantes en materia de seguridad sobre un evento que lleva meses preparándose y que congregará a decenas de miles de personas. Existen zonas de actuación con el pavimento levantado y elementos como adoquines sueltos “que podrían ser incompatibles con el paso seguro de una manifestación multitudinaria”.

“Resulta especialmente preocupante que estas circunstancias hayan aparecido a escasas horas del evento sin comunicación previa ni coordinación con la entidad organizadora. El inicio de estas obras en la principal vía del recorrido en la misma semana de la manifestación evidencia la ausencia de una interlocución efectiva entre el Ayuntamiento y la entidad organizadora”, denuncian en Lambda.

"Problema de descoordinación"

Desde la citada asociación han contactado con la Policía Local para poner en su conocimiento los hechos, trasladarles su preocupación y solicitar indicaciones sobre las medidas que deben adoptarse. “A día de hoy desconocemos las razones que han llevado a esta situación. Corresponde al Ayuntamiento explicar si nos encontramos ante un grave problema de descoordinación entre servicios municipales, una actuación negligente o una decisión adoptada pese a ser plenamente consciente de las consecuencias que tendría sobre el Orgull LGTBIAQ+ de València”, añaden.

“Resulta difícil comprender que una movilización organizada por una entidad reconocida internacionalmente, preparada durante meses y coordinada con las autoridades competentes en materia de seguridad, pueda verse afectada por una actuación de esta magnitud sin que exista una comunicación previa por parte del Ayuntamiento. Esta situación se produce en un contexto de grave deterioro de las relaciones institucionales entre Lambda y el Ayuntamiento de València, a la que se suma ahora la negativa municipal a asumir los mecanismos de coordinación que habían existido en años anteriores y que habrían evitado esta situación”, señala el comunicado de Lambda.

“Desde Lambda no buscamos confrontación. Nuestro objetivo es garantizar un Orgull LGTBIAQ+ multitudinario, seguro, reivindicativo y accesible para toda la ciudadanía. Por eso no podemos aceptar que una manifestación preparada durante meses se encuentre con obstáculos de esta magnitud apenas dos días antes de su celebración”, continúa el texto.

Por ello, el colectivo exige al Ayuntamiento una “respuesta inmediata”, explicaciones públicas y una solución satisfactoria que garantice el normal desarrollo de la manifestación del sábado en condiciones adecuadas de seguridad para todas las personas participantes y asistentes. “El Orgull LGTBIAQ+ de València constituye una de las principales movilizaciones sociales de la ciudad y un espacio de reivindicación de los derechos humanos, la igualdad y la diversidad. Su celebración exige respeto institucional, colaboración leal entre administraciones y una coordinación adecuada con la entidad organizadora”, reclaman.

Noticias relacionadas

Policía Local da su visto bueno

Por su parte, fuentes municipales han precisado que en la jornada de ayer tanto Lambda como la Delegación de Gobierno se pusieron en contacto con la Policía Local por las obras de calle Colón, y a ambos se les indicó que "no había problema" para que se celebrara la maniestación por esta importante arteria comercial. Esta misma mañana un inspector y una patrulla han supervisado toda la calle Colón y comprobado que "no existe problemas para celebrar la marcha del Orgullo" y se ha trasladado a la empresa que realiza las obras que debe quedar todo recogido. Por tanto, desde Policía Local se reitera que se puede celebrar con normalidad la marcha del Orgullo el próximo sábado en la calle Colón.