El PSOE denuncia que Catalá mantiene cerrado el nuevo polideportivo del Parc Central por cálculos electorales

El concejal socialista del Ayuntamiento de València Borja Santamaría ha denunciado que el gobierno de María José Catalá mantiene cerrado desde hace meses el polideportivo del Parc Central pese a que el equipamiento ya está terminado y listo para entrar en funcionamiento, una situación que considera un nuevo ejemplo de la “falta de gestión” y de la “política de anuncios vacíos” del actual gobierno municipal a costa de los vecinos y vecinas.

Santamaría ha recordado que esta instalación deportiva comenzó a impulsarse durante el anterior gobierno progresista desde el área de Deportes y que estaba llamada a convertirse en un equipamiento estratégico para la ciudad. Sin embargo, tres años después del cambio de gobierno, el recinto sigue sin abrir sus puertas mientras el vecindario continúa esperando un servicio ya construido y en disposición para poder iniciar la actividad, ya que está pendiente de la adjudicación de la gestión.

“Los vecinos del Parque Central llevan más de tres años esperando su polideportivo. Tres años de promesas y de plazos incumplidos, un equipamiento acabado y sin fecha de apertura, porque aquí hay algo que el gobierno de Catalá no puede esconder: La Fundación Deportiva Municipal tiene medios propios para abrir ese polideportivo hoy mismo”, ha manifestado.

Sin impedimentos

El edil socialista ha cuestionado los argumentos utilizados por el gobierno municipal para justificar el retraso y ha asegurado que no existen impedimentos reales para poner en marcha la instalación. “No hace falta esperar a que se resuelva el expediente de contratación. La Fundación gestiona directamente otros equipos deportivos de la ciudad, tiene el personal y la estructura. Tres años es demasiado tiempo y cuando hay voluntad política las cosas se abren. Y, cuando no lo hay, se buscan trabas administrativas”, ha añadido.

Desde el PSPV consideran que el retraso en la apertura responde a una estrategia deliberada del gobierno de Catalá para administrar políticamente el calendario de inauguraciones y obtener rentabilidad electoral con proyectos heredados del mandato anterior mientras los vecinos siguen sin poder utilizar servicios públicos ya terminados.

Santamaría ha denunciado que esta situación supone “una pérdida de oportunidades para el barrio y un deterioro del servicio público”, especialmente en una zona que necesita más equipamientos deportivos y espacios para fomentar hábitos saludables y convivencia vecinal.

“El problema no es que el polideportivo no exista. El problema es que existe, está acabado y el gobierno municipal ha decidido no abrirlo. Mientras tanto, son los vecinos y vecinas quienes pagan las consecuencias de una gestión basada en retrasar proyectos ya ejecutados para convertirlos en propaganda”, ha señalado. “Los vecinos merecen una respuesta y el gobierno municipal tiene la obligación de dársela y abrir el polideportivo”, ha concluido.

Desde el Grupo Municipal Socialista han exigido la apertura inmediata del polideportivo del Parque Central utilizando los medios propios de la Fundación Deportiva Municipal y han reclamado que el Ayuntamiento deje de retrasar equipamientos públicos terminados para empezar a gobernar pensando en las necesidades reales de los barrios y no en el calendario político de María José Catalá.

La "hipocresía del PSPV"

Por su parte, desde el gobierno municipal han criticado la "hipocresía" del PSPV. “Dejaron una obra paralizada, infrafinanciada y sin un modelo de gestión planificado ni previsto”, ha recordado la concejala de Deportes, Rocío Gil. En este sentido, la edil ha recordado que, el año pasado, el actual gobierno municipal se vio obligado a inyectar 1’8 millones de euros más para la construcción del polideportivo ante la falta de previsión del anterior ejecutivo.

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“Este es el único equipo de gobierno que está haciendo realidad reivindicaciones históricas de nuestros vecinos en materia deportiva”, ha recalcado la concejala de Deportes. En este sentido, Rocío Gil ha recordado la apertura en 2024 del polideportivo de Nou Moles, tras 13 años de bloqueo y parálisis. Además, el gobierno municipal también está impulsando las obras del nuevo polideportivo de San Isidro, una demanda del barrio desde el año 2007. “Si tan fácil era abrir polideportivos, ¿por qué el gobierno socialista no abrió ni uno solo de estas características en toda la ciudad en sus ocho años de mandato?”, ha reclamado la edil. “El polideportivo del Parque Central será una realidad para nuevos vecinos y vecinas gracias al trabajo de este gobierno municipal”, ha asegurado la concejala.