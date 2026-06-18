Los vecinos de Malilla se suben a su nueva pasarela para exigir el Corredor Verde
El barrio se manifiesta contra el diseño del futuro Paseo García Lorca, que contempla dos carriles para tráfico privado y uno para transporte público
C.Moreno
Decenas de vecinos se han concentrado en la pasarela provisional de la calle Olta, en el barrio de Malilla, para exigir un Corredor Verde sin tráfico en el espacio que deje libre el soterramiento de las vías de acceso sur a València.
Los manifestantes, convocados por la asociación vecinal del citado barrio, han criticado la planta viaria del futuro Paseo García Lorca proyectada por el ayuntamiento del PP y Vox, donde pretende incluir dos carriles para el tráfico privado y un carril para el transporte público.
Así, los residentes de Malilla han dicho no querer coches por donde nunca han circulado, y no renuncian al nuevo pulmón verde que se les prometió en la legislatura anterior, con un parque lineal íntegramente arbolado y sin acceso del tráfico rodado.
“Queremos que baje la contaminación y el ruido, queremos una ciudad para vivir más y mejor”, han reclamado los vecinos del barrio, lamentando a su vez la nula participación que les ha brindado el consistorio a la hora de decidir un trazado que utilizarán cada día.
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