Cambio en las naves de Guatla: de macrohotel a zona verde, dotación pública y viviendas asequibles

El Ayuntamiento de València aprobará en la Comisión de Urbanismo de junio la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de los ámbitos de la calle Guatla, en el barrio de Sant Antoni, y de las calles Doctor Olóriz, Just Ramírez y Vicente Peris, en el barrio de Tormos, ambos en el distrito de La Saïdia. La nueva ordenación transforma el patio de manzana donde se ubican las antiguas naves de Guatla —donde el planeamiento anterior permitía un macrohotel de más de 500 plazas— en zona verde, equipamiento dotacional y vivienda asequible, dando respuesta a una reivindicación histórica del vecindario.

La aprobación culmina el compromiso adquirido por el equipo de gobierno de María José Catalá, que en octubre de 2024 desestimó el proyecto hotelero por incompatibilidad con el interés general del barrio e impulsó la modificación urbanística para recalificar el suelo de las naves de uso terciario a dotacional. La suspensión de licencias acordada en julio de 2024 permitió bloquear la reactivación del hotel mientras se tramitaba el nuevo planeamiento.

"Este gobierno está cumpliendo con lo que nos comprometimos con los vecinos. Dijimos que el proyecto del macrohotel no cumplía y lo frenamos, y ahora aprobamos definitivamente un planeamiento que devuelve al barrio zonas verdes, equipamientos públicos y vivienda asequible", sostiene el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner.

En el ámbito de Guatla —de 6.306 m² de superficie— el patio interior de manzana se convierte en un jardín público de 1.273 m², un equipamiento dotacional de 2.773 m² que incluye la rehabilitación de la nave norte como testimonio del antiguo conjunto industrial. Además, se reserva una parcela de 378 m² de suelo destinada a vivienda asistencial en régimen de alquiler asequible. La actuación incorpora además al espacio libre el brazo de Guatla de la acequia de Rascanya, catalogado como Bien de Relevancia Local.

En el ámbito de Doctor Olóriz, Just Ramírez y Vicente Peris —de 9.505 m²—, la modificación reordena los suelos para sumar 2.585 m² de nuevas zonas verdes, entre jardín y zona verde ambiental, 421 m² de equipamiento dotacional y una nueva parcela residencial que absorbe la edificabilidad trasladada desde Guatla, manteniendo inalterada la edificabilidad global ya prevista en el PGOU vigente (16.093 m² de techo residencial).

Casi 4.000 m² de nuevas zonas verdes

En conjunto, los dos ámbitos suman 15.811 m² de superficie reordenada, 3.858 m² de nuevas zonas verdes, 3.194 m² de equipamiento dotacional, 378 m² de vivienda asistencial y 126 nuevas viviendas. El estándar dotacional resultante —84,85 m² de suelo dotacional por cada 100 m² de techo residencial— casi triplica la media del Área Funcional 5 del PGOU (30,27 m²/100 m²), corrigiendo el déficit histórico de equipamientos en La Saïdia.

"Esta nueva ordenación salda una deuda histórica con un barrio que arrastraba un déficit de equipamientos y de zonas verdes. Hemos sustituido un macrohotel privado por dotaciones públicas al servicio de los vecinos: un parque nuevo, un equipamiento en la nave rehabilitada y vivienda pública", ha señalado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner.

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La modificación, tramitada por el Servicio de Planeamiento del Ayuntamiento de València, será remitida una vez sea aprobada por el pleno municipal al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana para su dictamen preceptivo —exigido por afectar a la ordenación de zonas verdes— antes de su entrada en vigor definitiva con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.