Las vistas de estos cinco hoteles a menos de dos horas de Valencia: por qué apuntar estos destinos en la lista de la desconexión

Hay algo muy especial en salir a una terraza, tirarte en una hamaca con el neo a los pies y bajar las pulsaciones del ritmo diario hasta que se queden atrás. A menos de dos horas de Valencia, la Costa Blanca reúne algunos de los paisajes más atractivos para quienes buscan unos días de descanso sin necesidad de pasar horas al volante. Acantilados sobre el mar, playas con kilómetros y kilómetros de arena fina, pueblos con encanto y rincones donde la naturaleza sigue marcando el compás convierten Alicante en uno de los destinos favoritos para una escapada en pareja, con amigos o en familia.

Entre Benidorm, La Nucía, Alicante y El Campello se encuentran cinco hoteles que son los aliados perfectos para exprimir tu visita. Destacan por sus vistas, su ubicación privilegiada y su capacidad para transformar unos pocos días de descanso en una pausa frente al mar.

Frente al mar y al skyline: Barceló Benidorm Beach

La playa de Levante ofrece una de las panorámicas más reconocibles de la Costa Blanca en todo el mundo. Desde Barceló Benidorm Beach , en primera línea de mar, las vistas combinan el azul del mar con el perfil vertical de una ciudad que ha sabido reinventarse sin perder su carácter vacacional.

Barceló Benidorm Beach tiene vistas espectaculares al azul del mar con el perfil de la ciudad de fondo. / Barceló

Este hotel de cuatro estrellas ocupa un lugar emblemático dentro de Benidorm y apuesta por una estética inspirada en la cultura local, en un diseño de vanguardia elegante y moderno. Sus habitaciones aprovechan toda la luz natural y muchas de ellas permiten despertar con el mar como protagonista absoluto.

La ubicación también invita a salir por la puerta del hotel y descubrir la ciudad. A pie, en bici o desde una toalla estirada en la arena. La cercanía al paseo marítimo y al casco histórico facilita una forma tranquila de recorrer el destino mientras se disfruta de una de las estampas más conocidas del litoral alicantino.

Entre la montaña y la costa: Barceló La Nucía Hills

Para quienes entienden el descanso como una combinación de naturaleza, bienestar y calma, Barceló La Nucía Hills ofrece una propuesta diferente. Este hotel está ubicado en una zona tranquila de la Marina Baixa y permite contemplar un entorno donde la vegetación mediterránea comparte protagonismo con la cercanía del mar.

Barceló La Nucía Hills ofrece una propuesta diferente desde una zona tranquila de la Marina Baixa. / Barceló

Tiene estancias amplias, con terrazas o jardines privados que crean el ambiente perfecto para lograr una sensación de privacidad muy cómoda. El ambiente invita a bajar las revoluciones que se cargan desde Valencia desde el primer momento, bien sea disfrutando de las zonas exteriores, de la piscina o de los espacios dedicados al bienestar.

La ubicación resulta especialmente interesante para quienes quieren explorar algunos de los enclaves más atractivos de la Costa Blanca. Altea, Benidorm, Guadalest o el entorno natural de Serra Gelada se encuentran a poca distancia. Así que estar por aquí se convierte en una oportunidad para descubrir nuevos rincones sin renunciar a la tranquilidad de regresar a un refugio tranquilo al final del día.

Un oasis para adultos con vistas mediterráneas: Barceló La Nucía Palms

Mientras que unos hoteles están pensados para desconectar, otros están diseñados para que el descanso sea el eje de toda la experiencia. Barceló La Nucía Palms pertenece a este segundo grupo. Ofrece una atmósfera relajada donde el tiempo parece avanzar más despacio y está rodeado de jardines de palmeras. Pensado para un público adulto.

Barceló La Nucía Palms ofrece una atmósfera relajada rodeada de jardines de palmeras. / Barceló

La mayoría de sus habitaciones están orientadas hacia las zonas de piscina y algunas incorporan espacios exteriores privados que permiten disfrutar del clima de la Costa Blanca con total tranquilidad. La sensación de amplitud y la cuidada integración con el entorno convierten cada estancia en una puerta directa al descanso.

Contenido interactivo de ofertas del grupo hotelero Barceló.

Desde sus diferentes espacios comunes se percibe la cercanía del Mediterráneo y la privilegiada ubicación entre Benidorm y Altea. Una ubicación estratégica para quienes buscan combinar jornadas de playa, escapadas gastronómicas o visitas culturales con el confort de un hotel de cinco estrellas enfocado en el bienestar.

Una perspectiva diferente: Occidental Alicante

Descubrir una ciudad puede ser el plan para desconectar de muchos. Cada uno entiende la desconexión de una manera. Occidental Alicante propone precisamente todo lo que puede venir bien a quienes eligen esta opción: alojarse en pleno centro de la capital alicantina y disfrutar de todos sus atractivos sin necesidad de desplazamientos complicados.

Occidental Alicante propone es todo lo que está bien para alojarse en pleno centro de la ciudad. / Barceló

La ubicación de Occidental Alicante permite recorrer a pie algunos de los lugares más representativos de la ciudad, desde el casco antiguo hasta la Explanada de España o las inmediaciones del Castillo de Santa Bárbara. Y todos estos sitios están cerca de algunas de las playas que han convertido a Alicante en la provincia de España con más banderas azules.

Tras una reciente renovación, el hotel ofrece espacios modernos y funcionales pensados tanto para escapadas en pareja como para viajes familiares. La combinación es clave para dejar atrás el jaleo de la rutina: vida urbana, patrimonio, gastronomía y mar.

La magia de vivir al borde del mar: Occidental Pueblo Acantilado

Si te cruzaras en cinco minutos con las vistas de la foto que está de debajo de este párrafo, te detendrías seguro unos cuantos minutos. Unos cuantos muchos. Y es que eso es precisamente lo que le ocurre a los huéspedes en Occidental Pueblo Acantilado , en los acantilados de El Campello, en uno de los enclaves más singulares de la Costa Blanca.

Un hotel claramente diferente que recuerda a los tradicionales pueblos mediterráneos. / Barceló

Su estampa recuerda de golpe a los tradicionales pueblos mediterráneos, y crea una atmósfera claramente diferente a la de un hotel convencional. Calles interiores, fachadas coloridas y rincones abiertos al mar generan la sensación de encontrarse en una pequeña localidad costera suspendida sobre el mar.

La tranquilidad es uno de sus grandes atractivos. Alejado de las zonas más concurridas, permite disfrutar de la naturaleza y del sonido del mar en un entorno pensado para quienes buscan bajar el ritmo. Al mismo tiempo, su ubicación facilita explorar tanto Alicante como otros puntos destacados de la Costa Blanca, manteniendo siempre el privilegio de regresar a unas vistas que tendrás muy difícil olvidar.